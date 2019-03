Hombre golpea y ahorca a su esposa en Coahuila; autoridades alcanzaron a llegar

SALTILLO, Coah.- "Necesito una ambulancia policía aquí en Santa Fé no me contestan ayuda. Calle San Isidro", posteó en un grupo de Facebook Erika, quien fue brutalmente golpeada y estrangulada por su pareja y murió poco después al no recibir el auxilio de las autoridades en el municipio de Ramos Arizpe.

La víctima trabajaba de operaria en una maquiladora y dejó dos hijos en la orfandad, uno de 13 años y otro de 18, aunque sólo el menor vivía con ella.

El asesinato ocurrió en la casa de Erika Yaneth Maldonado de 36 años de edad. Jesús Peña la agredió, le apretó el cuello para ahorcarla, la dejo moribunda y huyó del lugar.

La Policía Ministerial informó que Analí Díaz, vecina de la víctima, dijo que aproximadamente a las 18:00 horas del sábado vio que Erika subió a una combi del transporte urbano y en la noche escuchó un ruido extraño que salía de su casa, ubicada en la calle San Isidro en la colonia Santa Fé, pero no le tomó importancia.

Fue hasta el día siguiente (domingo), aproximadamente a las 19:50 horas, cuando la hermana de Erika llegó al domicilio extrañada de que todo el día no le había contestado el teléfono celular.

Al ver la puerta principal cerrada, forzó la chapa y al entrar a la casa encontró a su hermana acostada boca arriba sobre la cama y con diversas lesiones en el cuerpo, por lo que solicitó auxilio de inmediato.

Minutos más tarde arribó una ambulancia de Bomberos y los paramédicos confirmaron el deceso de la mujer.

En tanto Martha Josefina declaró a la policía que su hermana ya tenía problemas con su pareja, que ya no vivían juntos y que el domingo en la mañana lo vieron salir de la vivienda.

El Agente del Ministerio Publico (MP) se trasladó al lugar y dio fe del deceso. En tanto personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) inspeccionó el área en busca de indicios o pruebas que ayuden a esclarecer este crimen, en tanto la necropsia arrojó que la joven falleció de asfixia por estrangulamiento.