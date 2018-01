Hombre escala montaña en silla de ruedas

Esta hazaña la logró cinco años después de que perdiera la movilidad de sus extremidades inferiores a causa de un accidente en motocicleta.



En diciembre de 2011, Lai Chi-wai quedó parapléjico luego de ser cuatro veces campeón de escalada.



"Cuando desperté, ya me habían operado en el hospital. El equipo me contó que estaba paralizado desde la cadera hacia abajo y que estaría en silla de ruedas durante toda mi vida", explicó Lai Chi-wai.



Sin embargo, su condición no fue impedimento para seguir con su pasión. Entrenó nuevamente durante cinco años para enfrentarse al nuevo reto.



Tras conseguir su objetivo, se convirtió en el primer hombre parapléjico en escalar el monte de casi medio kilómetro de altura.



La hazaña fue realizada el 9 de diciembre de 2016, cinco años después del accidente.