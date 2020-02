E

ste mes se han cumplido ocho años desde la muerte de Whitney Houston. Pero la tecnología la ha revivido en un holograma que el martes por la noche hizo su debut en Sheffield, una ciudad británica del condado de Yorkshire del Sur. El hermano de la cantante, Gary Houston, y la esposa de este, Pat Houston, han sido los encargados de iniciar semejante proyecto musical: la gira mundial An Evening with Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour (Una noche con Whitney: el tour del holograma de Whitney Houston, en inglés).

Los asistentes al concierto el martes —unos 1800 según el diario Daily Mail— pagaron entre 30 y 65 libras (entre 35 y 78 euros) por escuchar los éxitos remasterizados de la artista y ver el holograma acompañado de cantantes, bailarines y una banda en directo en la que toca Gary Houston. Entre las canciones destacan I Have Nothing, Higher Love, How Will I Know, Greatest Love of All, I Will Always Love You o I Wanna Dance With Somebody.

El segundo concierto se celebra este hoy jueves en Liverpool y el espectáculo pasará por nueve ciudades británicas más antes de llegar a Londres el próximo 10 de marzo. Después se iniciará el resto de la gira europea en Bruselas, pero el holograma de Whitney Houston no pisará España. En la página web de Base Hologram, productora encargada de los conciertos —que también presenta espectáculos con los hologramas de Maria Callas y Roy Orbison—, todavía no se han anunciado las fechas para México y Norteamérica.

El espectáculo se hace en recintos pequeños, ya que según Pat Houston, administradora de la herencia de Whitney Houston, la artista expresó en 2011 que quería trabajar en giras con menos público al que acostumbraba. La cuñada de la cantante cree que con este espectáculo de Base Hologram se está honrando su memoria. "Gracias al prestigio mundial de [la discográfica] Primary Wave y a su red de contactos, esta asociación llevará el talento artístico y la integridad del legado de Whitney a la estratosfera con todo lo que nos dejó para que lo aprovechemos toda la vida", señaló Pat Houston el año pasado a través de un comunicado.

UNOS OLVIDARON

SU TALENTO

"Antes de su muerte, había demasiada negatividad alrededor de su nombre, ya no se trataba de música", explicaba su cuñada al diario The New York Times.

"La gente ha olvidado lo fantástica que fue. Dejaron que todos sus problemas personales prevalecieran sobre aquello por lo que la querían al principio".

Considerada la artista más premiada de todos los tiempos, Whitney Houston murió en febrero de 2012, a los 48 años, después de una batalla contra la adicción a las drogas. En su última década, pasó de ser la gran estrella de la música estadounidenses a convertirse en protagonista de las portadas de los periódicos sensacionalistas.