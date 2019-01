Hollywood teme poder de Netflix

Nueva York, Estados Unidos.

Mientras cientos de cinéfilos hacían fila para ver "Roma", de Alfonso Cuarón, en el Festival de Cine Telluride en Colorado, en agosto, una camioneta SUV se detuvo y un hombre alto y bronceado con lentes oscuros descendió de ella. Sonrió y saludó antes de entrar al cine con su comitiva.

"¿Era una celebridad?", pregunto una persona con boleto en mano.



Quizás los cinéfilos no conozcan a Scott Stuber, pero rápidamente se está convirtiendo en una de las personas más importantes -y trastocadoras- de la industria del cine. Stuber, de 50 años y ex vicepresidente de Universal Pictures, es el director de películas de Netflix. Su encomienda es hacer que el roster de películas originales del servicio de streaming sea tan formidable como su operación televisiva, que recibió 112 nominaciones al Emmy este año, más que cualquier otra cadena de televisión.



Con "Roma", la cinta elogiada por la crítica que llegó a Netflix el 14 de diciembre, Stuber ha empujado al gigante de internet al centro de la contienda por los Premios de la Academia. Es probable que el filme de Cuarón le brinde a Netflix su primera nominación a Mejor Película.



Pero "Roma" es sólo el inicio de la arremetida cinematográfica de Stuber, misma que está obligando a los estudios de la vieja guardia y cadenas de cines a confrontar una pregunta: ¿acaso la compañía de streaming que provocó que mucha gente cortara el servicio de cable ahora provocará que la gente deje de ir al cine? Tras haber trastocado a las industrias de la televisión y la música, la internet finalmente está amenazando a Hollywood.



Stuber está por lanzar filmes de Martin Scorsese, Steven Soderbergh, Dee Rees, Guillermo del Toro, Noah Baumbach y Michael Bay. "Si vas a construir un gran estudio de cine, tienes que crearlo con grandes realizadores", dijo Stuber, destacando que figuras de Hollywood -Meryl Streep, Ben Affleck, Eddie Murphy, Sandra Bullock- también habían firmado contrato para películas de Netflix.



La operación de Stuber está preparada para ofrecer 55 películas originales al año, con presupuestos de hasta 200 millones de dólares. Si a eso se le suma los documentales y las cintas animadas, manejadas por otras divisiones, el número de estrenos fílmicos de Netflix asciende a casi 90. Universal, uno de los estudios tradicionales más prolíficos, ofrece unos 30 estrenos al año.



El mundo del cine ha estado relativamente protegido de las fuerzas digitales. La mayoría de los filmes aún llega primero a las salas de cine, durante 90 días, y luego a los hogares. Las cadenas de cines han combatido los esfuerzos por acortar ese periodo. Les preocupa que la gente se muestre reacia a comprar boletos si pueden ver la misma cinta en la sala de su casa sólo unas semanas (o días) después.



Netflix en gran medida evita las salas de cine. Para calificar para los premios, un puñado de cintas Netflix aparecen simultáneamente en línea y en salas de cine de arte en Nueva York y Los Ángeles. Presionado por Stuber, el servicio de streaming dio a conocer un tercer modelo de estreno en octubre, al hacer que "Roma" y otras dos cintas estuvieran disponibles primero en cines, pero sólo por entre una y tres semanas. La mayoría de las salas se ha negado a acatarlo, aunque Netflix ha encontrado unos 140 cines en Norteamérica para "Roma" y casi 600 más en el extranjero.

La nueva consideración de Netflix con las salas de cine es una rama de olivo para los votantes de los Premios de la Academia. Titanes como Steven Spielberg se han molestado con la política de la plataforma de exhibir películas inmediatamente, sugiriendo que todo el contenido del servicio debería ser considerado televisión. Pero Netflix necesita los Óscares y la validación que éstos traen para competir con los estudios tradicionales por talento de primer nivel.

Sin embargo, no espere que Netflix ceda mucho más.

"En un mundo donde las decisiones de los consumidores impulsan todo -cómo compramos, cómo nos divertimos- estamos tratando de llegar a un punto en el que ir al cine sea una opción para los consumidores", señaló Stuber. "Pero también creemos que es crucial que, si no tienes los medios o el acceso o el tiempo para ir a un cine, aún puedas ver películas sin tener que esperar mucho".

John Fithian, de la Asociación Nacional de Propietarios de Salas de Cine, dijo que era "una absoluta tontería" el comentario de Stuber sobre el acceso. "En el caso de los cineastas que quieren ir a Netflix, como que están vendiendo su alma: el montón de dinero versus la manera en que saben que debe ser vista una película", añadió.

"Roma" fue financiada y producida por Participant Media, que contactó a seis compañías como potenciales distribuidoras. Todas, salvo Netflix, dijo Cuarón, estaban preocupadas por la viabilidad comercial de una cinta subtitulada y en blanco y negro. "Estoy emocionado por este modelo de distribución que Netflix está desarrollando", expresó Cuarón. "Traerá diversidad de nuevo al cine".