Hollywood puede esperar...

"¡Yo no entreno perros, entreno humanos!, No hay que ir contra la naturaleza, así es esto, entender lo que es la energía". César Millán, El encantador de perros.

Ciudad de México

A César Millán El Encantador de Perros le han hecho "ojitos" estudios hollywoodenses para llevar su vida al cine, pero se ha negado. "Siento que, como todavía no he muerto, quizá no es tiempo de que se haga algo", exclama bromista.

Nacido en Sinaloa, a los 10 años quería ser artista para besar mujeres, después se le ocurrió mencionar que quería ser narco y recibió una cachetada por parte de su madre.

DE NIVEL MUNDIAL

A los 21, decidido a aprender sobre perros, se cruzó ilegalmente la frontera con Estados Unidos y ahí se dio cuenta que tenía una química especial con los canes. Fue cuando se comenzó a construir la imagen que hoy lo lleva a dar shows en el orbe, además de tener su programa en tv de paga.

Una historia de triunfo que se traduce en oro molido para los grandes estudios cinematográficos.

"En EU los perros tienen un poco más valor que los humanos y que llegue un mexicano que se brinca (la frontera) y luego les ayude con los perros, pues ya es un valor muy grande para eso", señala en entrevista.

Allá, asegura, nadie le llama por su nombre y su nacionalidad pasa a segundo término. Se refieren a él sólo como el encantador de perros.

"Como los blancos aman a sus perros y yo soy el encantador, entonces me quieren muchísimo", considera Millán.

SON SU PASIÓN

Hubo un momento en su vida, recuerda, que llegó a ser responsable de 65 perros.

"Empezaba mi carrera y estaba con mi hijo chiquitito, de las cinco de la mañana a 11 de la noche me la pasaba caminado perros", dice entre risas.

"Siempre hay posiciones en una manada: los de enfrente, los de en medio y los de atrás. Hay siempre gente que está en esas posiciones, yo comencé desde abajo y ahora estoy al frente, ¡y los mexicanos también podemos ser líderes mundiales, de la manada, sin duda!"

VIENE A MÉXICO

César pisará la capital mexicana el próximo 5 de mayo para presentar, en la Arena Ciudad de México, su Once upon a dog tour. Después será Monterrey.

Con una duración de 90 minutos, en el show habrá momentos de educar, comedia y animación.

"¡Yo no entreno perros, entreno humanos! El concepto para mí es que aunque no tengas perros, no te gusten, o les tengas miedo, sea un show para que las personas se unifiquen con los perros a la distancia, a cómo no te persigan o quitarse el miedo".

El espectáculo incluirá seis perros elegidos entre los asistentes, previo casting que será anunciado en sus redes sociales.

"Es como American Idol, pero con perros (risas), agarramos los peores y me ayudan a presentar que si se cambia la energía y entiendes el concepto de reglas y límites, y caminas, entonces se puede convivir.

"No hay que ir contra la naturaleza, así es esto, entender lo que es la energía. En Europa, por ejemplo, no entienden el concepto de energía como lo entiendo yo".