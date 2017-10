¡HISTÓRICO DEBUT!

Nocosia, Chipre

Raúl Gudiño se convirtió en el primer portero mexicano en jugar la Champions League, al entrar de cambio en el empate 1-1 entre su equipo el APOEL Nicosia y el Borussia Dortmund.

El guardameta mexicano ingresó al 45’ en sustitución del lesionado Waterman.

A sus 21 años, es el primer guardameta nacido en México en jugar el torneo de clubes más prestigioso del mundo.

Gudiño se ganó las palmas al debutar en Champions, por lo que le ha funcionado la apuesta de salir temporalmente del Porto, ya que sólo era considerado en el cuadro B.

Mickael Pote abrió el marcador al minuto 62, sin embargo los alemanes empatarían muy rápido, ya que al 67’, celebraban el tanto de Sokratis Papastathopoulos.

Con este resultado, el APOEL y el Dortmund sumaron su primer punto en el Grupo H.

‘LO LOGRAMOS, PAPÁ’

“Lo logramos, lo logramos, papá”, esas fueron las primeras palabras que Raúl Gudiño le dijo a su padre, justo después de que debutó con el APOEL Nicosia de Chipre en juego de la Liga de Campeones, en contra del Borussia Dortmund.

Raúl Gudiño padre, contó cómo vivieron esa experiencia: “Mi esposa, que está allá me llamó y me dijo: ‘Raúl va a jugar’, como loco me puse a buscar el juego por internet y lo vi, recordé cuando era chamaco y me decía que le aventara pelotas para que se lanzara por ellas”.

El juego terminó, el teléfono sonó y era el hijo, que sólo dijo: “Lo logramos, papá”.

(Reforma)