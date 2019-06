¡HISTÓRICO CAMPEÓN!

Ciudad de México.

Andy Ruiz contradijo todos los pronósticos y estereotipos para escribir una página inédita en la historia del boxeo mexicano, al noquear en el séptimo round al multicampeón británico Anthony Joshua y convertirse en campeón unificado de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El triunfo le permitió convertirse en el primer campeón mundial de peso pesado en la historia de México, en una pelea que se celebró en el Madison Square Garden de Nueva York.

Ruiz, de 29 años, nació en Imperial, California, pero sus orígenes son de Mexicali. Antes del combate contra Joshua, no había peleado contra los grandes rivales de su categoría y fue contra Joshua su primer rival de máximo nivel.

El mexicoamericano nunca se intimidó ante Joshua. Desde el primer round intercambió golpes con él, aunque en algunas ocasiones aceptó el castigo del británico, quien tenía su primera presentación en Estados Unidos, debido a que la mayor parte de su carrera la había hecho en Europa, especialmente en su natal Reino Unido.

El momento clave de la pelea fue el tercer round. Ahí, Joshua conectó con un volado de izquierda la quijada de Ruiz, quien se fue directamente a la lona. Sin embargo, ese golpe marcó el resurgimiento del "cachanilla".

El mexicano se recuperó. Conectó golpes de poder en el rostro del inglés y, después de una combinación de al menos tres golpes, Ruiz le devolvió la cortesía y lo mandó a la lona ante el asombro de una mayoría de aficionados que apoyaban al británico en el Garden. Joshua, con piernas tambaleantes, se levantó pero de nueva cuenta Ruiz lo conectó en el rostro y lo volvió a tirar.

Joshua sonreía de nerviosismo. Su récord inmaculado, que incluía 22 victorias (21 nocauts) y ningún empate ni derrota, corría riesgo más que nunca en su carrera. También estaba en peligro su prestigio, debido a que Ruiz fue un rival emergente porque Jarrell Miller, su rival original, fue descartado por fallar una prueba antidopaje.

Pero a Ruiz poco le importó. En los siguientes episodios dominó al británico y fue hasta el séptimo round que, con varias combinaciones de golpes, logró lo inesperado. Mandó a la lona al campeón Joshua y luego su esquina no lo dejó volver al ring y se decretó el histórico triunfo por la vía del cloroformo para el "cachanilla".

"Ya sé que me veo gordito, pero me deben de apoyar. Porque no hay otro mexicano destacando en peso completo", le dijo a EL UNIVERSAL, previo al combate contra Joshua.

¡Su padre lo hizo enojar!

Andrés Ruiz padre, un humilde trabajador con pasado en la rama de la construcción, estaba en el rincón de su hijo y fue clave para activar a esa máquina de tirar golpes que aturdió al británico. "Se me salía el corazón en el sexto round. Yo estaba en la esquina y le dije: '¡Hazlo por tu hijo! No lo puedes dejar vivir más, tienes que noquearlo, sal a acabarlo', y lo hice enojar", relató sobre ese momento.

"Él me dijo: 'Ok, ok, ahorita lo voy a noquear', y fue cuando salió y lo acabó. Le dije: 'Ya vámonos a la casa, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamonos para terminar todo esto'. Salió y lo acabó", confesó sobre lo ocurrido.

¡NOCAUT PARA TRUMP!

Andy Ruiz, el histórico primer boxeador mexicano en coronarse en la categoría de peso completo, admitió preferir una visita al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que hacerlo con Donald Trump, mandatario de Estados Unidos.

“Le preguntaron en una entrevista que le hicieron: ‘¿Te gustaría ir a la Casa Blanca con el presidente Donald Trump?’ y él dijo que prefería ir a la Casa Blanca mexicana y así fue”, dijo su entrenador Manny Robles a ESPN.

“Espero que en las próximas semanas ojalá tengamos la invitación para visitar México y llevar los cinturones y celebrarlo con todos los mexicanos, con toda Latinoamérica, porque esto es de todos”, añadió Robles.

‘El cielo es el límite’

Andy Ruiz está feliz por cumplir un sueño de infancia.

Un sueño que tenía desde niño fue el que consumó el boxeador mexicano Andy Ruiz Jr., quien se mostró feliz, luego de vencer al británico Anthony Joshua, sobre todo porque demostró el estilo "azteca".

“Esto es lo que había soñado, por lo que trabajé tan duro, no puedo creer que acabo de realizar mi sueño, el cielo es el límite”, dijo el mexicano al término de la contienda, en la que se impuso por nocaut técnico al 1:27 minutos del séptimo rollo.

Tras aseverar que su triunfo significa todo lo que había soñado desde que tenía seis años, reconoció que visitar la lona en el tercer asalto lo hizo más fuerte.

“Fue la primera vez que me mandaron a la lona, eso me hizo más fuerte, cuando lo tiré lo puse mal”, comentó Ruiz, quien resaltó que sacó a relucir un poco del estilo mexicano.

“Soy un guerrero mexicano, tengo sangre azteca, acabo de demostrarlo”, añadió.

Anthony Joshua reconoció el triunfo del mexicano y se mostró agradecido por la oportunidad de presentarse en Estados Unidos, pero lamento perder esta noche, por lo que buscará la revancha.

¡Habrá revancha!

Andy Ruiz Jr. está dispuesto a volverse a subir al ring con Anthony Joshua, luego de que lo venciera sorprendentemente por nocaut en el séptimo round en el Madison Square Garden de Nueva York y convertirse en el primer campeón de origen mexicano de los pesos completos.

"Hay una cláusula (en el contrato) de revancha, la tendrá. Acabo de hacer historia para México", mencionó Ruiz, quien nació en Imperial, California, pero sus padres son de Mexicali.

Joshua ganó cerca de 20 millones de dólares pese a la derrota de ayer, mientras que Ruiz sólo pudo embolsarse 5 millones, de acuerdo a información del diario británico "Sun Sport". El mexicoamericano también habló sobre el tercer round del combate, que fue crucial para el desenlace de éste.

Joshua, quien hasta antes de la pelea presumía un récord invicto, felicitó a Ruiz tanto arriba del ring con un abrazo, en redes sociales con un mensaje de aliento y, también, en la conferencia de prensa posterior al pleito.

"Un aplauso para Ruiz, tengo un gran respeto para ti. Gracias a todos por venir a verme, pero lamento haber decepcionado", comentó.