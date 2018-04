Histórica cumbre de las 2 coreas

Los presidentes de Corea del Sur, Moon Jae-in, y de Corea del Norte, Kim Jong-un, comenzaron esta mañana una reunión en la frontera entre ambos países, en un hecho histórico dado el conflicto que vive la Península Coreana desde hace siete décadas.

A las 9:30 horas locales (00:30 GMT del jueves), Kim se convirtió en el primer líder norcoreano desde la Guerra de Corea (1950-1953) en cruzar la línea de demarcación militar que divide a su país de Corea del Sur, para un encuentro que podría impulsar en definitiva la paz.

Del otro lado lo esperaba el mandatario surcoreano Moon, a quien saludó de manera efusiva en medio de aplausos de las comitivas de ambos países. Los dos caminaron sobre una alfombra roja y recibieron honores militares, antes de ingresar al inmueble sede de la cumbre.

Cuando concluyan las pláticas, en la aldea limítrofe de Panmunjom, los dos gobernantes tienen previsto sembrar un pino justo en el área limítrofe, como símbolo de la paz.

Kim Jong-un está acompañado por una delegación de nueve oficiales de alto rango, entre ellos el jefe de Estado nominal, Kim Yong-nam, y la hermana menor del líder norcoreano, Kim Yo-jong.

Lo que hace diferente a esta cumbre de las realizadas en 2000 y 2007 es que la desnuclearización de la península se discutirá como parte de la agenda principal.

Incluida. En la mesa de las conversaciones de las dos delegaciones coreanas, se sentó la hermana del mandatario de Corea del Norte, Kim Yo-jong (derecha).

Corea del Norte había intensificado sus pruebas nucleares en los últimos años a pesar de las sanciones internacionales que le fueron impuestas, pero a principios de 2018 suavizó su postura y buscó acercamientos con Corea del Sur y Estados Unidos.

El líder norcoreano Kim Jong Un hizo historia el viernes al cruzar la frontera más fortificada del mundo para reunirse con el presidente surcoreano Moon Jae-in.

Es la primera vez que un miembro de la dinastía Kim pisa territorios del sur desde el fin de la Guerra de Corea en 1953, y el último intento de poner fin a la última rencilla de la Guerra Fría.

La cumbre -la tercera entre ambos países- estará enfocada en el creciente arsenal de armas nucleares de Corea del Norte.

La agencia noticiosa norcoreana dijo horas antes que el líder conversaría "sinceramente" con Moon sobre "todos los asuntos que surjan para mejorar las relaciones intercoreanas".

Al cerrar la edición de EL MAÑANA a las cero horas de México, El líder norcoreano Kim Jong Un y el presidente surcoreano Moon Jae-in han concluido la sesión matutina de su cumbre en un poblado fronterizo.

En la televisión fue posible ver a los guardaespaldas que trotaban junto a la limusina negra de Kim mientras regresaba a la parte norte de Pamunjom, donde se espera que almuercen Kim y otros funcionarios norcoreanos que participan en la cumbre.

Los líderes planean reunirse de nuevo en la tarde en la parte sur del poblado para continuar con las conversaciones que Seúl dice están encaminadas a solucionar el estancamiento en torno al arsenal nuclear norcoreano.

REVELAN ENCUENTRO DE POMPEO Y KIM JONG-UN

Aprovechan. La Casa Blanca difundió ayer mismo unas fotografías donde se ve al ahora secretario de Estado Mike Pompeo que se reunió el mes pasado con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

La Casa Blanca difundió hoy fotografías del encuentro que el confirmado secretario de Estado, Mike Pompeo, sostuvo el mes pasado con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, unas horas después de que el presidente Donald Trump expresó la posibilidad de dar a conocer dicho material.

El mandatario reveló que el encuentro no estaba programado cuando Pompeo partió en su viaje clandestino a Corea del Norte.

"No se suponía que (Pompeo) se iba a reunir con Kim Jong-un, pero lo hizo. Ellos lo programaron mientras estaba ahí para que lo saludara. Tenemos fotografías increíbles de los dos, que me gustaría dar a conocer. Si podemos, lo haremos, de hecho", afirmó el mandatario.

Trump reveló que el encuentro entre Pompeo y Kim se prolongó durante una hora, y dijo estar complacido del progreso en las negociaciones entre las dos Coreas, aunque insistió en que mantendrá una posición firme y sin concesiones.

Sobre su eventual reunión con el líder norcoreano, Trump dijo que existe incluso la posibilidad de que el encuentro -sobre el que no se han precisado detalles- no se lleve a cabo o que lo abandone, si no está satisfecho.

"Puede ser que me salga rápido (de la reunión), puede ser, pero lo haría con respeto, podría ser que incluso la reunión no se lleve a cabo, quién sabe", dijo el mandatario en una entrevista en el programa "Fox and Friends" de la cadena televisiva homónima.

El gobernante aseguró que Corea del Norte tiene un mayor interés para celebrar la cumbre bilateral, como pareció haber dejado de manifiesto la decisión de Kim de conversar con Pompeo, quien viajó a ese país en su calidad de director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).