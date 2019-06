Histórica cosecha de medallas logra Norma Itzel Cobos

Por tercer año consecutivo la tamaulipeca Norma Itzel Cobos Arteaga logró posicionarse como la atleta que obtiene más medallas en la máxima justa deportiva del país.

La gimnasta se llevó a casa un total de 8 metales; 5 oros individualmente en aro, pelota, clavas, cintas y all around, 2 oros en conjunto all around y aro, y una plata en conjunto cinta. Toda esa cosecha permitió que Tamaulipas se metiera al Top Ten de la Olimpiada Nacional 2019.

La atleta oriunda de Tampico sobresalió en el Poliforum Zamna de Mérida, Yucatán, bajo la dirección de su entrenadora Citlali Quinta Álvarez. Norma Itzel participó en la categoría 11-12 años junto a sus compañeras de conjunto Naomi Osorio, Pamela Burguete, Anette Luna, Idalia Leucona y Berenice Suárez y con este resultado se despiden de Olimpiada Nacional para el próximo ciclo aportar en el medallero de Nacional Juvenil.

Tamaulipas es referente nacional de gimnasia rítmica al encabezar la tabla del medallero de Olimpiada durante los últimos 8 años.