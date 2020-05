Historias que sorprenden y conmueven

T HE WAY BACK

Un hombre atormentado por el pasado, y el alcohol, tiene una segunda oportunidad en la vida al entrenar un equipo de prepa de basketball en el drama El Camino de Regreso.

El proyecto es una de las películas que se estrenó en Estados Unidos poco antes del cierre de los cines, y en México y otros mercados se estrena de manera digital.

La cinta es una grata sorpresa, parte drama familiar y parte drama deportivo, y resulta emocionante y sobre todo conmovedor.

Si bien la película sigue una fórmula que ya hemos visto antes, destaca del resto gracias a un guion sólido y un extraordinario trabajo actoral.

Lo más impresionante es lo que logra Ben Affleck en el rol protagónico, sin duda la actuación más sobresaliente de su carrera. Ojalá la Academia se acuerde de él al momento de anunciar las nominaciones.

Su personaje debe encontrar el rumbo al regresar a su alma mater, donde fue la gran estrella, y ahora solo vive de recuerdos del pasado.

Y es un personaje difícil, ya que como audiencia cuestionamos sus malas decisiones, aunque en el fondo entendemos el dolor que lleva dentro.

El Camino de Regreso es drama de muy buena manufactura, que vale la pena descubrir.

THE EDDY

Whiplash y La La Land pusieron de manifiesto la pasión del cineasta ganador del Óscar Damien Chazelle por la música, en especial por el jazz. Ese género lo retoma en The Eddy, la serie que gira en torno a un club nocturno parisino y un grupo de personas cuyas vidas están relacionadas con el.

Tiene muchos aciertos, empezando por el estupendo soundtrack, la ambientación, la fotografía y el casting, así como el reflejo de la actualidad de las grandes capitales del mundo, en este caso París, donde la inmigración y la diversidad cultural han configurado una nueva realidad con sus propios conflictos. Está bien escrita, en general, aunque su ritmo es un tanto pausado y en la trama hay un exceso de drama sombrío causado por las malas decisiones de los personajes. Cada uno de ellos tiene el foco en un episodio, para conocer más a fondo sus motivaciones, y explicar sus acciones que pueden resultar desesperantes y con las que resulta difícil empatizar. Sin embargo, no deja de ser una propuesta interesante y musicalmente muy rica y valiosa.

JEFA POR ACCIDENTE

Es una película de fórmula, predecible y muy convencional en su manufactura, pero eso no le quita lo efectiva, ni lo disfrutable. Si bien a los 10 minutos de haber comenzado puedes adivinar cómo va a terminar, el chiste con una cinta como ésta no radica en el destino si no en el camino que sigues para llegar hasta ahí. Jennifer Lopez tiene el talento para este tipo de material y el encanto suficiente para hacer que el público la disfrute. Ubicada en la ciudad de NY, fotografiada hermosamente, cuenta la historia de una empleada de un supermercado con grandes ideas y un secreto en su pasado, que circunstancialmente y por razones poco ortodoxas consigue un trabajo mejor.

La trama es muy blanca y tiene un giro totalmente de telenovela, tanto que uno podría imaginarla fácilmente en una versión de 120 capítulos con Verónica Castro o Angélica María allá por los años 80.