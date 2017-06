Hirving Lozano firma contrato con PSV hasta 2023

"El PSV y el C.F. Pachuca han llegado a un acuerdo sobre el jugador de la selección nacional de México. En cuanto vuelva Lozano de la Copa Confederaciones - en la que en este momento participa el extremo con la selección mexicana - el acuerdo será firmado", dice el comunicado.



"El lunes, gracias a la federación mexicana de futbol, Lozano hizo una rápida visita a Holanda por su revisión médica. El atacante ha dado su acuerdo sobre un contrato hasta el verano de 2023. Después de la firma del contrato, tras unas breves vacaciones, se unirá al equipo antes de la fase de clasificación de la Liga Europa de la UEFA."



En primera instancia, el PSV hizo oficial el acuerdo con una serie de videos donde aparece el ex elemento de los Tuzos llegando a Holanda.



El "Chucky" confesó que habló con sus compañeros de Selección sobre el club.



"Que es un club muy bueno (me dijeron Héctor Moreno y Andrés Guardado). Mucho futuro y un gran proyecto", afirmó Lozano en entrevista con el equipo.



"Voy a tratar de dar siempre lo mejor de mí, voy a trabajar duro, voy a tratar siempre en el día a día hacerlo al máximo, entregarme en cada partido al máximo y hacer la diferencia en el campo de juego".



El director técnico del PSV, Marcel Brands, afirmó que el club buscó por más de seis meses al mexicano.



"Me alegro de que, finalmente, lo hayamos logrado. Necesitamos más de seis meses para cumplir este traspaso y requirió alguna creatividad para finalizarlo".



"Con la llegada de Hirving Lozano, otro mexicano jugará con la camiseta rojiblanca del PSV. Tras Carlos Salcido, Francisco 'Maza' Rodríguez, Andrés Guardado y Héctor Moreno, el quinto en la historia del club", recordó el club sobre jugadores mexicanos en el equipo.

???? @HirvingLozano70 visitó a Eindhoven. El mexicano ha dado su acuerdo sobre un contrato hasta el verano de 2023. pic.twitter.com/yP1b5U6AzF — PSV International (@psveindhoven) 19 de junio de 2017