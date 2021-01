Hipertensos, diabéticos, embarazadas y alérgicos no podrán inmunizarse contra el Covid-19

Tampico, Tam.

Embarazadas, hipertensos, alérgicos y que cuenten con fiebre no podrán ser inmunizados contra el Covid-19; ésta es una de las restricciones que existen para que personas no podrán ser vacunadas.

Ante la llegada de 19 mil 500 dosis al estado el pasado martes 12 de Enero a Tamaulipas, este miércoles por la mañana inició la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 a personal de primera y segunda línea del personal médico en la zona sur de Tamaulipas.

El doctor Luis Miguel Rodríguez González, director del ISSSTE en Tampico, informó que serán dos aplicaciones, una este miércoles y jueves en donde serán inmunizados poco más de 400 empleados y dentro de 21 días recibirían la segunda aplicación.

El primero en la lista fue el enfermero del área Covid, Erik Olivares Torres de 26 años de edad y con seis años de servicio en la clínica del ISSSTE ubicada en la Avenida Universidad.

"Estamos nerviosos, sin embargo agradecemos este servicio y ya será una tranquilidad porque este virus a matado más gente que cualquiera otro virus".

Informó que después de la inmunización, tendrá un tiempo de reposo y después podrá retirarse a su domicilio, "tengo nervios, miedo, no sé porqué, pero estamos confiados en que todo va a salir bien".

El directivo del ISSSTE, dijo que dentro del protocolo de vacunación, se instalaron cuatro puntos de vacunación, para lo cual utilizarán los consultorios médicos del instituto.

Precisó que se realiza una revisión médica en los aspirantes a la vacuna, principalmente que no sean diabéticos, hipertensos, alérgicos y embarazadas, así como que no tengan fiebre, pues éstos no podrán ser inmunizados, "éstas son las condiciones que impedirían que tuviéramos que ponerle la vacuna".

Explicó que quienes fueron vacunados, pasan a un área de observación y durante 30 minutos, si no sufrieron una reacción adversa, se podrán ir a sus domicilios.