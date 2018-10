Hillary Clinton defiende a su esposo en el ´caso Lewinsky´

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton negó el domingo que su marido, Bill Clinton, cometiera abuso de poder cuando era presidente del país (1993-2001) en la relación que mantuvo con la entonces becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky.

En una entrevista con la cadena CBS, la que fuera aspirante presidencial por el Partido Demócrata dijo que, durante el tiempo que Lewinsky y el entonces mandatario mantuvieron una relación (1995-1997), ella tenía 22 años y ya "era adulta", por lo que no considera que hubiera abuso de poder por parte de Clinton.

En un momento de gran debate feminista y de auge del movimiento #MeToo, que ella misma ha defendido, Hillary Clinton fue cuestionada sobre si su esposo debería haber renunciado a la Presidencia de Estados Unidos cuando el asunto salió a la luz, a lo que respondió: "Absolutamente no".

Interrogada de nuevo sobre si Bill Clinton habría cometido un abuso de poder, ya que un presidente de los Estados Unidos no podía tener una relación consensuada con una becaria, agregó: "No, no", porque Lewinsky "era adulta".

La conducta sexual de Clinton provocó que en 1998 el entonces mandatario fuera sometido a un proceso de destitución por mentir bajo juramento y obstruir a la Justicia, pero finalmente fue exonerado y permaneció en el cargo.

En el número de marzo pasado de la revista Vanity Fair, la propia Lewinsky denunció en una extensa columna que existió cierto "abuso inapropiado de la autoridad, posición y privilegio" por parte de Clinton en aquel momento, si bien reconoció que la relación entre ambos fue "consensuada".