Hijo de Juan Gabriel estrena video musical con éxito inesperado

?Estoy contento, creo que las personas estaban esperando el lanzamiento y tenían curiosidad de cómo iba a sonar en español?, dijo a Notimex el joven durante una visita el fin de semana a Miami.

El cantante, quien cuenta con 27 años de edad y es originario de Cuernavaca, Morelos (México), tiene un parecido físico al de su padre en sus años de juventud; y señaló que aspira a que el público lo reconozca por su propio talento musical

?Las comparaciones van a estar ahí, y quizá haya alguna similitud en la tesitura de la voz pero yo tengo mi propio estilo y espero que al público le gusten mis canciones?, señaló.

Entrevistado en un hotel de esta ciudad, Alberto Aguilera contó que la música comenzó a llamarle la atención a los 15 años y fue a los 18 cuando empezó a intercambiar canciones de su autoría con su padre, el cual, le dijo que lo ayudaría en su carrera musical.

?Cuando le mostré mis composiciones el comentario de él era positivo y de seguir echándole ganas para crecer más en las composiciones?, explicó el joven de voz amable y tenue muy parecida a la de su padre.

?Él ?Juan Gabriel- me mandaba alguna canción y me decía: 'Mira ésta es cuando yo tenía tu edad', así sonaba y él me respondía: 'Me recuerda un poco tu tono de voz al mío´?, apuntó.

?Pienso que él sí me veía la vena musical, él tenía sus propias ideas y siento que iba planeando cómo hacer las cosas y cada vez nos íbamos poniendo más de acuerdo en lo que íbamos a hacer y cómo le íbamos a hacer?, dijo sobre el proyectado apoyo de su padre, que al final se vio truncado con la muerte de el Divo de Juárez.

El joven pudo salir de la ?sombra? al ser descubierto por una televisora como ?el hijo secreto? de Juan Gabriel en septiembre del año pasado.

Pero él asegura que desde hace más de una década se ha estado preparando para este momento. Su propuesta musical con el tema ?Incertidumbre? incluye una mezcla de ritmos pop-urbano con marimba, acordeón y cuatro venezolano.

?Es un pop urbano y al final surgió algo muy natural que al querer ponerle instrumentos orgánicos tomó un ritmo diferente?, afirmó el joven, que tras salir del bachillerato a los 18 años dejó los estudios para dedicarse de lleno a la música, por lo que tuvo que trabajar como mesero, en un hotel y en una joyería.

Alberto Aguilera contó que se encuentra trabajando en los temas para un álbum y que tendrá balada pop, regional mexicano, R&B, y música electrónica.

Este es el primero de los hijos del creador del ?Noa Noa? en iniciar formalmente una carrera como cantante . Tras su nacimiento en Morelos su madre Guadalupe González y él se mudaron a Las Vegas, Nevada, cuando tenía 10 años.

Pruebas de ADN comprobaron el año pasado que es hijo biológico de el Divo de Juárez, y su parecido físico es evidente. Ahora sólo falta ver si heredó el talento y carisma de su famoso padre fallecido de manera sorpresiva a los 66 años el 28 de agosto de 2016 de un infarto en Santa Mónica, California.