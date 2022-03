Hijo de Consuelo Duval ayuda a niños que sufren accidente

Sin un padre presente y con constante ausencia por grabaciones en el set, Consuelo Duval logró impulsar su carrera y sacar adelante a sus dos hijos.

A uno de ellos, Michel Duval, se le captó ayer lunes por la tarde apoyando a lo que parecía ser una familia, la cual se volcó en su camioneta.

En el video, compartido por la actriz, se observa al joven encima de un costado de la camioneta, sosteniendo las puertas y buscando en el interior para sacar a dos menores que iban a bordo del vehículo.

"No entendía muy bien porque me mandaban esto, debo confesar que se me hundió la panza", escribió Consuelo en redes sociales para sus casi 5 millones de seguidores.

La actriz describió que el video le llegó e impactada lo vio, pero fue hasta después, cuando leyó el mensaje que lo acompañaba, que vino la verdadera sorpresa.

"Hasta me marié... y sí, es mi hijo. No me sorprende papalito @mich_duval desde que naciste has sido un héroe", escribió Consuelo.

Orgullosa, recalcó que ella sola educó a su hijo. Curiosamente, el video le llegó el Día Internacional de la Mujer.

"Claro que se puede, yo solita crié a este héroe porque tengo un superpoder #SoyMujer" concluyó.

Su colega, Luz Elena González fue de las primeras que escribió y su comentario ya figura entre los miles que el video ha recibido.

"Que buen ser humano criaste señora hermosa, que orgullo y bendición tu hijo".

Asimismo, la actriz y cantante Lucero hizo lo propio.

"Dios lo puso ahí para salvar a esos nenes, y a ti desde que nació para que fueras su mami" sentenció.