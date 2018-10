Hijo de Colosio denuncia cristalazo en Nuevo León

Monterrey, México.

En su cuenta de Twitter, Colosio Riojas señaló que anoche acudió al cine, del que no precisó la ubicación, y que al salir encontró quebrado el cristal de una de las ventanas de su vehículo.

Al revisar el interior se percató de que le faltaba una computadora portátil, por lo que publicó una foto de su vehículo y dio a conocer el robo.



"Pues que salimos del cine y ¡zas! Nos rompieron un cristal y me robaron la mochila con mi computadora", publicó a las 0:04 horas de hoy en su cuenta de Twitter.



De inmediato los usuarios le respondieron, pero la mayoría reclamándole el error de haber dejado un artículo de valor en su vehículo, como el usuario @AlanPalomoSLP.



"¡Nadie deja su compu en el coche mi rey! Que mal plan lo que te pasó, pero bueno pa' la otra ya sabes que eso no se hace", señaló.



Aunque hubo algunos que lo compadecieron, la mayoría de los cibernautas lo criticaron por lo que consideraron que fue un error suyo, lo que causó que Colosio les contestó en su red social.



"No, no la dejé a la vista. La dejé dentro de la cajuela. Rompieron el cristal, quitaron el asiento de mi hijo, abrieron la parte trasera y forcejearon hasta que alcanzaron la mochila", tuiteó el Diputado electo.



Los usuarios le señalaron que los delincuentes cuentan con aparatos para detectar equipos computacionales o celulares que se dejan en los autos.



Y otros aprovecharon el momento para pedirle que tome ese ejemplo para endurecer las leyes.



"La Laptop no se deja ni en la cajuela. Ahí pa' la otra. Te recomiendo busques a algún diputado para que le aprieten a las leyes, para que se hagan efectivas las denuncias y las penas por robo sean severas. Busca uno! Ellos siempre ven por el pueblo", le contestó @Sergiohn.



Aunque se le solicitó más información a través de su cuenta de Twitter sobre el robo, como la ubicación, Colosio Riojas ya no contestó.