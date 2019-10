Hija menor Lo dejó solo

El día que los médicos vieron como opción entubar al paciente, Sarita no estaba con José José. Fue José Rómulo Sosa Ortiz quien decidió aceptar el procedimiento médico.

Él autorizó que lo entubaran, les dije que estaba bien, que si él estaba de acuerdo... estuvo bien los primeros dos días, pero estaba muy cansado", respondió Sarita, la hija del cantante en entrevista para el programa Al Rojo Vivo.

LOS ÚLTIMOS DÍAS

Al detallar los últimos días del interprete de "El Triste", la hija menor mencionó que fue sometido a una gastrostomía para alimentarlo, pero a las dos semanas presentó fiebre y fue trasladado al hospital.

Le decían que tenía un poco como de neumonía. A los tres y cuatro días de estar con sus antibióticos, me llaman y me dicen, tu papá está respirando un poquito raro, pero queremos asegurarnos de que todo esté bien, no vaya a ser que a lo mejor no le esté funcionando el antibiótico".

En la entrevista también estuvo presente Yimmy Ortiz, yerno del cantante, quien afirmó: Los órganos empezaron a fallar, "eso fue hace dos días, primero fue el riñón, después los intestinos. Le pusieron bastante medicina para que no sufriera... el dolor, fue ahí donde el corazón empezó a perder fuerza".

SE LA TUNDEN EN LAS REDES

Uno de los deseos que tuvo José José antes de morir fue que su hija menor Sarita Sosa Salazar siguiera con su carrera de cantante, al menos eso fue lo que dijo la adolescente de 24 años de edad a pocas horas del fallecimiento de su padre.

La hija de la cubana Sara Salazar, tercera esposa del intérprete de "La nave del olvido", aseguró que el "Príncipe de la canción" murió en sus brazos y que antes de hacerlo le pidió no dejar los micrófonos y los escenarios.

"Me tomó de la mano y me pidió que le prometiera que iba hacer mi carrera musical", aseguró.

Con esto la joven no pudo evitar los malos comentarios de la gente que se siente molesta por haber "escondido" a José José por lo menos un año y medio antes de su lamentable fallecimiento.

"Horrible ser humano, nunca tendrás el cariño de las personas", "Cantas horrible", "No porque tu papá sea el ´príncipe de la canción´ significa que tu cantas...", "Predica con el ejemplo, esto es bastante hipócrita y te aseguro que dios no te lo está tomando en cuenta por lo que estás haciendo, sea lo que sea y tengas tu propia versión de las cosas no te da el derecho de privar a los hijos de José a qué se despidan de él...", son algunos de los comentarios que la gente le está dejando a la hija menor del cantante.