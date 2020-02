Hija de "El Mencho" fue detenida en EU por lavado: abogado

CIUDAD DE MÉXICO

La hija del capo michoacano, Nemesio Oseguera Cervantes, líder del "Cártel Jalisco Nueva Generación", Jessica Johana Oseguera, fue detenida esta tarde en Washington, en el marco de la audiencia de su hermano Rubén Oseguera González , alias "El Menchito", recién extraditado a Estados Unidos, confirmó el abogado de la familia, Víctor Beltrán García.

En entrevista telefónica con EL UNIVERSAL, el litigante señaló que la orden de detención contra la mujer se libró apenas el 16 febrero, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente llamado lavado, delito del que ya había sido absuelta en México, indicó el litigante.

"Ese asunto se inició en 2017 y se llevó a cabo aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, mediante un amparo que se le concedió liso y llano. El ministerio público interpuso la revisión, pero el Tercer Tribunal Colegiado confirmó la concesión del amparo donde se acreditó que la señora tiene sus negocios, paga impuestos y no se le demostró que estuviera en el supuesto de operaciones con recursos de procedencia ilícita y mucho menos en el de delincuencia organizada", explicó.

Beltrán García aseguró que ese tema quedó resuelto en el 2018 con las autoridades mexicanas, y ahora por eso a Jessica Johana, "la tienen detenida en Estados Unidos, cuya detención la acaban de firmar el 16 de febrero en Estados Unidos".

Acusó que los gobiernos de México y Estados Unidos "confabulan mentiras" contra su cliente, con la que mantuvo contacto durante el proceso de extradición que se le siguió a su hermano, Rubén Oseguera González.

Beltrán García afirmó que la mujer ya no está en la lista negra del Departamento del Tesoro como dueña de empresas con nexos con delincuencia organizada y lavado de dinero.

"En Estados Unidos no tiene ningún negocio de nada la señora, no hay nada en ese país contra ella no sé por qué se entrometen e invaden la soberanía del país, a querer inventar novelas para querer fabricar un delito que no ha cometido y tratar de procesarla en Estados Unidos", apuntó.