Higuera desestabilizó a jugadores y a cuerpo técnico: Oswaldo Alanís

Oswaldo Alanís aseguró que jugadores de Chivas recibían trato poco ético y humano por parte del entonces director general, José Luis Higuera.

“Sí creo que José Luis en muchos puntos nos desestabilizó a los jugadores, al cuerpo técnico, incluso en momentos parecía y sentíamos que le gustaba tener en conflicto a ambas partes. Tanto cuerpo técnico con directivos y jugadores con cuerpo técnico. Era complicado”, comentó Alanís en el programa de televisión A Nivel De Cancha.

Higuera fue directivo del Guadalajara durante cuatro años, terminando su gestión en junio de 2019, donde estuvo inmerso en múltiples polémicas, entre ellas, la venta de la base de jugadores en los títulos obtenidos con Matías Almeyda.

“En algunos puntos siento que tanto como grupo y personalmente, fueron momentos complicados en donde el trato humano principalmente no era bien manejado como jugador y como persona, es algo feo. Hubo varios casos a varios compañeros donde las situaciones no fue lo más ético y lo más humano posible que creemos que se pudo haber actuado”, agregó.

Alanís fue separado del plantel a inicios del 2018 ante la negativa de renovar bajo las mismas condiciones, finalmente tras la intervención del ex dueño Jorge Vergara, volvió a ser considerado, cumplió los seis meses de contrato con el Rebaño y emigró al Viejo Continente en un paso fugaz con el Getafe y una temporada en el Real Oviedo, de España.

En junio de 2019, el zaguero fue repatriado por el Guadalajara e Higuera fue destituido un mes más tarde.

“Conmigo hubo varias etapas y detalles internos que pasaron, pero no me gustó cómo fue su reacción y su trato posterior a eso. Con lo de la renovación y poder ir a Europa, fue un trato que no me gustó, después entró Jorge y lo resolvió, con José Luis ya no teníamos el mismo trato como tal, (por ser) una persona que ya no te habla tanto y que te saluda, pero hasta ahí”, reveló el defensa.

Actualmente, el michoacano juega en el San José Earthquakes de la MLS, dirigido por Almeyda.