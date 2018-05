Higareda volverá en "No manches Frida 2"

La actriz Martha Higareda dio una sorpresa a sus seguidores en Instagram con dos fotografías: "No manches Frida" tendrá segunda parte.

En la primera fotografía que compartió este fin de semana se ve al lado de Fernanda Castillo.





La imagen que cuenta con más de 83 mil Me Gusta dice: "¡Qué alegría volver a compartir escena juntas! #NMF2".

Y si bien el mensaje no quedó claro, la actriz compartió una nueva "selfie" que superó los 101 mil "Me Gusta". En ella escribió que algo sorprendente estaba pasando.

"No manches Frida 2, ¡porque las segundas veces siempre se disfrutan más!", y etiquetó a Omar Chaparro.

"No manches Frida" fue un éxito en taquilla que narraba la historia de "Zequi" (Omar Chaparro), un ladrón que tras salir de la cárcel regresa a recuperar el dinero robado que enterró su cómplice, aunque en el terreno construyeron el gimnasio de la secundaria Instituto Frida Kahlo.

"Zequi" se convierte en maestro sustituto de la escuela, sin contar que se topará con la tierna maestra "Lucy" (Martha Higareda), además de un original grupo de maestros, interpretados por Adal Ramones, Fernanda Castillo y Mónica Dionne, y una clase de estudiantes descontrolados, rebeldes y mal educados.