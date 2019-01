Hidalgo: Disparan militares a jóvenes por no detenerse en retén militar

PACHUCA, Hgo.,

Dos jóvenes fueron asesinados y uno más resultó herido por disparos de arma de fuego después de que aparentemente se negaron a detener en un retén militar instalado en la comunidad en el municipio de Cuautepec, Hidalgo

El incidente se registró la noche de ayer lunes cuando cinco jóvenes que viajaban a bordo de un automóvil compacto tipo Golf GTI con placas HGS-234-B, de acuerdo con los vecinos, al no detener la marcha en el retén recibieron varios disparos.

En los hechos murieron los hermanos identificados con las iniciales "C. C. H." y "M. A. C. H.", de 20 y 21 años, respectivamente, mientras que otro hombre resultó herido y dos más salieron ilesos del ataque.

La Secretaría de Seguridad del estado, dio a conocer que tras el incidente, vecinos de esa comunidad identificada con una alta incidencia en el robo de combustible, se mostraron agresivos en contra de las autoridades.

Se reportó que alrededor de las tres de la mañana, los inconformes se trasladaron a la base Casas Coloradas para pedir a personal de Sedena entregar a los a militares que participaron en estos hechos.

Así también amenazaron con quemar una camioneta de la policía municipal.

La Procuraduría de Justicia de Hidalgo inició una carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable por el asesinato de los dos jóvenes.