Hicieron historia

Producciones televisivas como Breaking Bad, The Walking Dead y The Big Bang Theory lograron no sólo cautivar la atención y los corazones de la audiencia, sino también expandir sus universos con series spin-off que fueron igual o hasta más exitosas que las originales. Conoce algunos ejemplos.

Better Call Saul

BREAKING BAD

(Temporadas: cinco, y hay una sexta por emitirse).

?Año: 2015 al presente.

?Showrunner: Vince Gilligan y Peter Gould.

?Protagonistas: Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks, Michael Nando, Patrick Fabian, entre otros.

?¿De qué trata?

La historia se ubica en el 2002 y sigue al abogado James Morgan "Jimmy" McGill seis años antes de su aparición en Breaking Bad, como Saul Goodman, mientras defiende a narcotraficantes en particular y diversos criminales.

THE ORIGINALS

(Spin-off de The Vampire Diaries

Temporadas: cinco).

?Año: 2013 - 2018.

?Showrunner: Julie Plec.

?Protagonistas: Joseph Morgan, Daniel Gillies, Phoebe Tonkin, Charles Michael Davis, Danielle Campbell, entre otros.

?¿De qué trata? El proyecto muestra a la primera generación de vampiros del universo de The Vampire Diaries, y sigue principalmente a Klaus Mikaelson, quien abandona el pueblo de Mystic Falls para regresar a Nueva Orleans con su protegido Marcel.

BEAVIS Y BUTT-HEAD

(Temporadas: cinco).

?Año: 1997-2001.

?Showrunner: Glenn Eichler, Susie Lewis.

?Doblaje: Tracy Grandstaff, Wendy Hoopes,Julian Rebolledo, John Lynn, entre otros.

?¿De qué trata?

Daria Morgendorffer apareció esporádicamente en el show Beavis y Butt-head, para después inspirar su propia serie.

Su hostilidad al ridiculizar la vida de los adolescentes en su escuela secundaria alcanzó un estatus de culto al influenciar a toda una generación en los años 90

NCIS: LOS ÁNGELES

NCIS

(Temporadas: doce, y hay una trece por emitirse).

?Año: 2009 al presente.

?Showrunner: Shane Brennan.

Protagonistas: Chris O´ Donnell, Daniela Ruah, Barrett Foa, LL Cool J, entre otros.

¿De qué trata?

La serie sigue al Servicio Naval de las Investigaciones Criminales, pero en esta ocasión al equipo especial en Los Ángeles. La trama se enfoca en los agentes G. Callen y Sam Hanna, y en cómo ambos fueron escalando hasta conseguir sus cargos.

STAR TREK: THE NEXT GENERATION

Spin-off de Star Trek

Temporadas: siete.

?Año: 1987 - 1994.

?Showrunner: Gene Roddenberry.

?Protagonistas: Patrick Stewart, Jonathan Frakes, LeVar Burton, Marina Sirtis, entre otros.

?¿De qué trata?

Situado 100 años después de la misión de cinco años del Capitán Kirk, una nueva generación de oficiales de la Flota Estelar parte hacia su propia misión en busca del lugar al que nunca nadie más ha ido. La franquicia también ha dado otros proyectos como Discovery y Picard.

FEAR THE WALKING DEAD

(Spin-Off de The Walking Dead

Temporadas: seis.)

?Año: 2015 - 2020.

?Showrunner: Dave Erickson, Robert Kirkman.

?Protagonistas: Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay García, Kim Dickens, entre otros.

?¿De qué trata?

Antes del apocalipsis de The Walking Dead, dos familias se unen para sobrevivir al infierno zombie que se avecina.

THE BIG BANG THEORY

(Spin-off de The Big Bang Theory

Temporadas: cuatro).

?Año: 2017 - 2020.

?Showrunner: Steven Molaro, Chuck Lorre.

?Protagonistas: Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Jim Parsons, entre otros.

?¿De qué trata?

La serie adentra a la audiencia un poco más a fondo de lo que fue la vida del icónico personaje Sheldon Cooper y de su familia cuando era sólo un niño.

LA BALADA DE HUGO SÁNCHEZ

(Spin-off de Club De Cuervos

Temporadas: Una).

?Año: 2018.

?Showrunner: Mark y Gary Alazraki.

?Protagonistas: Jesús Zavala, Mauro Mauad, Ianis Guerrero, Raúl Briones, entre otros.

?¿De qué trata?

Hugo Sánchez se enfrenta a la casi imposible tarea de liderar al equipo de fútbol de los Cuervos en el torneo Duelo de Aves, en Nicaragua.

XENA, LA PRINCESA GUERRERA

(Spin-off de Hércules, los Viajes Legendarios)

?Temporadas: seis.

?Año: 1995 - 2001.

?Showrunner: John Schulian, Robert Tapert.

?Protagonistas: Lucy Lawless, Renée O´Connor, Kevin Smith, Claire Stanfield, Hudson Lecik, entre otros.

?¿De qué trata?

La trama sigue a la guerrera Xena, quien consiguió redimirse como señora de la guerra por Hércules. A partir de ahí, viaja por el mundo para luchar contra dioses, demonios, guerreros y hasta la misma muerte, acompañada de la barda Gabrielle.

EL SHOW DE CLEVELAND

Spin-off de Padre de Familia

Temporadas: cuatro.

?Año: 2009 - 2013.

?Showrunner: Seth McFarlane, Mike Henry, Richard Appel.

?Doblaje: Mike Henry, Sanaa Lathan, Kevin Michael Richardson, Reagan Gómez, entre otros.

?¿De qué trata?

Cleveland se da cuenta de que su vieja esposa, Loretta, le fue infiel con su mejor amigo, Quagmire, por lo que escapa de su natal Quahog y hace su vida en California con sus hijos, lugar en el que conoce a nuevos amigos y se reencuentra con su antiguo amor de la escuela.