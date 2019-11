"HH" sin arrepentimientos por llegar al Atlético pese a jugar poco

Madrid.

El mediocampista mexicano Héctor Herrera descartó arrepentimientos por fichaje con Atlético de Madrid, club con el que ha tenido poca actividad en lo que va de la temporada 2019-2020.

"Es imposible no pensar eso (qué se equivocó en fichar por el Atlético), pero en el fondo sabía que era la mejor decisión que había tomado", manifestó el futbolista tijuanense.

Entiende que existía la posibilidad de jugar poco, lo cual en los últimos partidos ha superado ante la confianza del técnico argentino Diego Simeone y gracias también por sus buenas actuaciones.

"Sabía que podía pasar lo que está pasando, o lo que estaba pasando porque hoy en día estoy siendo más tomado en cuenta y teniendo más minutos. Sabía que era la mejor decisión para mí en todos los sentidos", comentó en entrevista a un diario español.

Por la poca actividad con la que inició la campaña, "HH" detalló: "Estaba preparado para cualquier tipo de escenario, jugara o no, y para ser paciente. A mi edad he pasado dificultades y me han preparado para cualquier tipo de circunstancia. Soy consciente de que lo único que me va a hacer ganar mi lugar o ser tenido en cuenta es el trabajo".

Antes de pensar en títulos con el conjunto "colchonero", Herrera quiere consagrarse como un elemento titular en el esquema del "Cholo" Simeone consciente que los trofeos se pelearán conforme pase la campaña, pues el "Atleti" cuenta con un plantel competitivo.

"Lo principal es intentar ganarse la titularidad, tener más minutos y lograr ser importante dentro del grupo. Después lo demás se irá dando poco a poco", comentó el mundialista mexicano.

Sobre el cuadro rojiblanco apuntó: "el equipo está muy bien y en los momentos que se decide o se propone ser protagonista dentro del partido lo ha demostrado: es capaz de controlar y ganar a cualquiera. Ser un equipo es lo que nos hace fuertes".