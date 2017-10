Herrera espera que Oribe Peralta continúe en el América

Cd. de México.

Ya el "Piojo" había dicho que el mejor delantero en la Liga MX es el "Cepillo", y ahora salió a dar su postura sobre la extensión de contrato que pretende el "24" de las Águilas.



"Esa parte no me toca a mí. Yo nada más le puedo decir a la directiva que quiero que siga Oribe, vienen las negociaciones.



"Oribe ha manifestado que quiere quedarse, vemos en algunos medios que ya se quiere ir, que la MLS, y no es cierto, no hay nada. Él siempre manifestado tener ganas de seguir acá, está contento, y bueno, si llegan a un acuerdo económico obviamente seguirá siendo un pilar y una parte importante de un equipo como América", expresó Herrera.



LAINEZ HA SUPERADO A CECILIO



Miguel Herrera confía en que Cecilio Domínguez saldrá pronto del bache futbolístico, pero por lo pronto admite que Diego Lainez está en mejor forma.



"Seguimos trabajando con él, pero un técnico no se puede sentar a esperar que de repente un jugador retome su nivel, teniendo a otro ahí que está demostrando.



"La mejor versión que puedes mostrar es la competencia y en la competencia hoy Lainez lo ha superado y tenemos que recuperar a Cecilio para que pueda recuperar ese nivel y a seguir en la competencia y hoy la confianza se la estamos dando, permanece en el equipo, está en los 18 que viajan", comentó Herrera.



Las Águilas arribarán a Monterrey alrededor de las 17:00 horas, de cara a un enfrentamiento entre los punteros de la Liga MX.