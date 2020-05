Héroes sin capa enfrentan al virus

"Llego más que nada pensando en no traer el virus, lógico nos descontaminados antes de viajar a nuestras casas, pero como quiera llevas esa duda, esa zozobra, de no llevarlo y no contagiar a nuestros familiares, ya que el hogar es el núcleo, refugio de todos, llegamos al hogar a buscar tranquilidad, descanso o convivencia con la familia", dijo Julián Barajas Silva, es paramédico y actual vocero de la Cruz Roja en Reynosa.

Durante la pandemia personal de la benemérita institución local, se han mantenido trabajando, atendiendo accidentes y casos sospechosos del Covid-19.

"Si se han atendido varios pacientes y se ha utilizado la unidad que tenemos habilitada para la atención de pacientes con el virus", expresó.

Los llamados entran por el 911 y avisa a la Secretaría de Salud, de que hay un posible sospechoso y la dependencia confirma el protocolo, si cumple con un perfil, se acude y si es necesario trasladado a un servicio médico se traslada al Hospital General o al 270 del IMSS.

"Tomamos desde que es la edad, el peso, si es hipertenso o diabético, desde cuando ha tenido los síntomas o si ha tenido contacto con casos sospechosos, la unidad especial está habilitada para apacientes sospechosos de Covid, es exclusivamente para eso, está equipada con cápsulas, trajes y todo lo que necesitamos", recalcó.

Cruz Roja impartió cursos de capacitación y se bajó la información a fin de que todos tengas las herramientas necesarias ante la contingencia.

"Es real no es una mentira las cifras lo están marcando, con las cifras confirmamos todos", dijo el vocero de la Cruz Roja de Reynosa.

Pese a que hay personas que todavía no creen en la enfermedad, los héroes sin capa siguen trabajando pese a los riesgos de la pandemia, brindando auxilio o trasladando a pacientes sospechosos, poniendo en riesgo su vida y la de su familia, pero siempre con el don de servir a los demás.