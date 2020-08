Héroe pide ayuda ante su emergencia

Juan Antonio Martínez Contreras se convirtió en el héroe de muchos vecinos suyos en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas a quienes auxilió durante la emergencia por las lluvias inundaciones del Huracán Hanna que impacto en Reynosa el pasado 26 de julio.

Durante las lluvias y desbordamiento de la Laguna "La Escondida", Juan Antonio ayudó a sus vecinos a ponerse en resguardo y prevenir el peligro de las inundaciones.

Empero, durante la contingencia meteorológica, perdió la mayoría de las pertenencias de su vivienda y desde entonces ha pasado el apremio de la necesidad.

"Mi casa se mojó todo, los muebles, cama y enseres electrodomésticos, lo mismo en la casa de mi madre que esta junto, han venido a pedirnos registro y copias de identidad, pero no ha pasado de eso, no me han ayudado.

Por lo que ahora pido si alguien puede apoyarnos, pues perdimos todos por causa de las lluvias", dijo.

Juan Antonio, reconoció que su celebridad durante las lluvias del Huracán se debió a que apareció publicado en EL MAÑANA y ahora solicitó a este medio informativo a que se haga eco de su llamado y la comunidad pueda auxiliarlo ahora a él.