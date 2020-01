Héroe de carne y hueso

Los terribles incendios que están asolando Australia tienen un nuevo enemigo: Thor. Y es que Chris Hemsworth ha donado un millón de dólares para apoyar la extinción de los fuegos de su país natal, al tiempo que ha alentado al mundo a continuar la ayuda, pues, como reconoce el propio actor, "cada centavo cuenta".

El intérprete ha anunciado la donación con un video a través de su cuenta de Twitter, en la que ha señalado en la publicación su voluntad de apoyar "la lucha contra los incendios forestales en Australia".

DIRECTO A LOS BOMBEROS

Voy a donar un millón de dólares y espero que todo el mundo pueda contribuir de cualquier forma o manera. Ese dinero irá directamente a los bomberos, las personas en primera línea, las que sufren, las comunidades que se han visto afectadas y que tienen una desesperante necesidad de ayuda", sentencia, agradeciendo a todo el mundo "sus buenos deseos y donaciones.

Desde el inicio de los incendios en Australia, el fuego se ha cobrado hasta 24 víctimas mortales, al tiempo que ha devastado miles de hectáreas del país. La preocupación por esta tragedia también fue uno de los focos durante la pasada ceremonia de entrega de los Globos de Oro, marcados por la preocupación por el medioambiente y por la situación política en Estados Unidos.

AL CINE

Por su parte, Hemsworth protagonizará Out of the Fire, película con guion de Joe Russo dirigida por Sam Hargrave. El actor también volverá a encarnar al Dios del Trueno marvelita en Thor: Love and Thunder, cuarta entrega en solitario del personaje que llegará a los cines el 29 de octubre de 2021.