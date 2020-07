Hermana de Karla Luna revela que Karla Panini le pidió que mintiera

La hermana de la actriz Karla Luna, Erika Luna decidió hablar acerca de lo que sabe en torno a la relación que su ex cuñado y la mejor amiga de su hermana, sostuvieron mientras ella padecía cáncer.

En una entrevista televisiva Erika aseguró que su hermana sospechaba de la infidelidad de su marido, Américo Garza, y su mejor amiga, Karla Panini, pero ellos siempre lo negaron, incluso contó que Panini la intentó poner de su lado para convencer a su hermana de que sus sospechas no eran ciertas.

"Me siento traicionada, porque ella a solas... tú me decías dile a tu hermana que es mentira, ayúdame, yo jamás le pondría los ojos al esposo de mi mejor amiga, por favor Erika, ayúdame", dijo a "Ventaneando".

Ante sus sospechas, Karla Luna enfrentó varias veces a los dos, incluso ante el resto de su equipo, con quien ambas amigas hacían giras con su personaje de "Las lavanderas", sin embargo, no se enteró hasta que por accidente, Erika Luna encontró los mensajes que la pareja intercambiaba en un celular que Américo Garza, le prestó.

"Yo creo que Karla tenía cerca de dos años dudando, por eso en un momento ella pensó que se estaba volviendo loca", contó.

"Ella sí los confrontaba y frente al staff les decía 'a mí no me van a hacer tonta, yo sé que ustedes se traen algo', ¿qué decían ellos? estás loca, estás enferma, las quimioterapias te están dañando el cerebro", agregó.

Karla Luna falleció el 28 de septiembre de 2017, pero antes se enteró de la traición por medio de Stephany, su hija mayor.

"Yo no podía ni decirle nada, ni verla a la cara, porque yo le decía a ella, 'no, no desconfíes de nuestra hermanita' y ahorita veo eso, con qué cara te digo que tenías razón que no te estabas volviendo loca, que todo lo que decías y reclamabas en las giras era verdad".

Finalmente, Erika lamenta lo sucedido porque considera que tanto Panini como Garza no fueron compasivos con la situación de su hermana, quien tuvo que enfrentar el dolor de perderlos mientras se encontraba luchando contra el cáncer que finalmente le arrebató la vida.

"Pasó por tres procesos del cáncer, entonces pues, digamos que desde el primero estas personas ya venían haciendo sus tonterías, quisiera que un día vean la foto de la boda de mi hermana como nos vemos todos vestidos bien bonitos y hay una persona que fue testigo e iba vestida como una cabaretera, con su minifalda, sus mallas de red y con un top para que el novio la viera", afirmó.