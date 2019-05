HERIDOS, PERO NUNCA MUERTOS

"Ha sido un torneo largo en donde nos tocó salir de un hoyo muy profundo en el arranque, entonces ... ¿tu crees que este 2-0 nos va a frenar?, ¿que nos va a dar para abajo?". David Navarro, defensa del Atlético.

La herida fue grande con el 2-0 que propinó Zacatecas en la semifinal de ida pero el Atlético Reynosa no está muerto. David Navarro considera que se han levantado de peores momentos y fue tajante al pronosticar una remontada este domingo en el duelo de vuelta.

"Ha sido un torneo largo en donde nos tocó salir de un hoyo muy profundo en el arranque, entonces ... ¿tu crees que este 2-0 nos va a frenar?, ¿que nos va a dar para abajo?, hemos salido de peores y esta no va a ser la excepción, no hay nada imposible y menos en el futbol, la mentalidad de nosotros es tan positiva que lo vamos a lograr", afirmó el defensa lateral derecho, quien insistió en el tema de la mentalidad.

"Es la mentalidad que todos los compañeros tenemos al igual que el cuerpo técnico, estamos consientes de que fue un golpe duro pero quedan 90 minutos, vamos a salir a hacer nuestro juego y que se vayan preocupando ellos porque nosotros vamos a remontar", agregó para dejar más claro su mensaje.

Al futbolista regiomontano se le cuestionó ¿Qué les pasó en Zacatecas?

"No quiero sacar excusas pero siento que la altura nos costó un poco pero al final de cuentas somos jugadores de alto rendimiento y para eso nos preparamos, yo se que tuve ese error en el penal pero me siento fuerte, muy capaz, motivado y esto no nos va a tumbar", aseguró el camiseta número 2.

Los errores defensivos les han salido muy caros en los dos partidos que han jugado de visita en esta liguilla, contra eso no hay de otra más que aplicarse y concentrarse.

"Sabemos que se han dado jugadas que han sido culpa de nosotros y no que ellos nos hayan superado tanto, eso es concentración y por eso insistimos en eso, cada quien con la tarea que el técnico nos va a pedir",

Tras la derrota, a David le sorprendió la reacción de la afición y dijo que eso ha motivado todavía más a todo el plantel de cara al partido de este domingo.

"He visto las redes sociales después de la derrota y yo esperaba comentarios negativos, pero la verdad me sorprendió ver que todos confían bastante en nosotros, están consientes del gran equipo que se ha formado y que no ha sido fácil llegar hasta aquí, agradecerles ese apoyo y sabemos que el domingo van a hacer una gran entrada, su apoyo será fundamental", expresó.

Atlético Reynosa es el equipo urgido ya que tiene que marcar mínimo un par de goles y no recibir ninguno, pero Navarro piensa que la clave será no caer en la desesperación.

"Hay que pensar en el primero hacer el 1-0, cuidar bien que ellos no nos hagan gol, ellos se van a tener que abrir, salir a presionar porque si se tiran atrás nosotros los vamos a manejar, la calma será muy importante, no podemos ir a morirnos en los primeros minutos, el partido es de 90 minutos, ya vimos como juega el rival y los conocemos más", finalizó.