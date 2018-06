Heredó 60 expedientes de la pasada administración, la Fiscalía Anticorrupción

Cd. Victoria, Tam.- Con la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción desde julio, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas ha dado inicio a más de 60 expedientes heredados por pasadas administraciones estatales, de los cuales se cuenta ya con 154 denuncias.

Sin embargo, el titular de dicha Fiscalía adelantó que se espera un incremento en el número de denuncias en contra de servidores públicos o de la sociedad civil.

"Tenemos denuncias desde oficinistas, cajeros, y hemos tenido exsecretarios, expresidentes municipales, exgobernadores, todo tipo de delito, no importa la persona, no importa el monto, no importa lo que haya sucedido, siendo delito lo investigamos", reveló el fiscal Anticorrupción Javier Castro Ormaechea.

"La Fiscalía maneja exclusivamente asuntos de corrupción, conductas de corrupción, no manejamos de otra índole", precisó.

Hasta el momento la Fiscalía ha conseguido entre 30 y 35 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos acusados por probables actos de corrupción, mismos quienes han sido vinculados a proceso en cuyos casos destacan el exgobernador Eugenio Hernández Flores, y el exdirector del Itavu en el sexenio de Tomás Yarrington Ruvalcaba, Pablo Zárate Juárez.