Heredera universal del ´Príncipe´

"Ayer pasó que se estaba llevando a cabo la última voluntad de José, hasta ahí te puedo decir. El verme tan cobijada por él me hizo sentir muy feliz, muy contenta, pero es eso, su última voluntad se está llevando a cabo ahora".

NO HAY OTRO TESTAMENTO

Lupita Martínez, abogada y también colaboradora del matutino de Televisa ("Hoy"), explicó que antes de realizar cualquier lectura de testamento, se tienen que mandar muchos memorándums al Archivo General de Notarias y al Archivo General del Tribunal Superior de Justicia, para que se den a la tarea de buscar en toda la República si existen otros testamentos; y cuando la persona vive en otro país se solicita al Consulado testimonio si en dicha institución existe un documento de este tipo, porque éste también tiene la función de notaria; cuando haya llegado toda la información y efectivamente exista otro testamento, tendrán que determinar cuál es el más actual, porque esa es la última voluntad de la persona y es válido en cualquier país.

Anel quiso señalar que el cantante nunca dejó de ser mexicano, por eso cuando sus hijos en septiembre del 2019 fueron a buscar el cuerpo de José José, se hizo a través del Consulado de México.Sobre la existencia no de uno, sino de varios testamentos en Estados Unidos según palabras de Sarita Sosa, hija del intérprete de "Almohada" con Sara Salazar, su viuda legalmente, Anel respondió: "Eso sí no lo sé y ese es otro capítulo. Yo lo único que puedo decir respecto a Sarita, es que no es Sarita es Sara Sosa, y es una mujer calculadora y fría, que vino y arrancó a sus hermanos y a Laura (Nuñez), a su papá, agarró y se lo llevó a Miami y no lo volvió a ver nadie, esa es Sara Sosa", expresó molesta Anel.

Laura Núñez, quien fuera asistente personal de José José, se dijo estar muy contenta de que finalmente se esté cumpliendo la última voluntad del que fuera su jefe en vida, ya que ella no pudo llevar a cabo el deseo del cantante de traerlo a México, despedirse de su pueblo y de descansar al lado de su madre. Ante esto, la heredera universal aseguró que Núñez seguirá siendo parte de la familia y de los futuros proyectos, porque ella sabe muy bien cómo se manejaba todo.

ANEL NO SABE QUÉ LE DEJÓ

A pesar de que todavía no sabe bien qué fue lo que dejó el Príncipe de la Canción en la herencia, Anel comentó que siente una gran responsabilidad no sólo de cuidar lo que haya, sino de hacer crecer el legado de su exesposo, artísticamente hablando, siempre al lado de sus hijos, porque ambos se mostraron muy contentos con la decisión de su padre y no resintieron que ellos no aparecieran en el testamento.

"Al contrario fue, ¡mamá, mamá, mi papá te amó!, fue todo lo que pudimos decir... entonces para ellos también fue una agradable sorpresa, porque yo soy ellos y ellos son yo". Anel expresó que no sabe lo que viene después de la lectura del testamento, porque no sabe bien a bien que abarca la herencia, pero la abogada Lupita Martínez le recomendó que investigue donde existen bienes a nombre de José Rómulo Sosa Ortiz y se los adjudique, es decir, los ponga a su nombre, también le explicó que en la herencia se incluyen también las deudas que haya quedado, pero que se pueden pagar con los bienes que el cantante dejó, no con el patrimonio personal de Anel.