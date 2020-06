Heredan pasión por el futbol

Los padres no sólo heredan genes a sus hijos, sino que algunas veces también el talento para dedicarse a cierta profesión.

Y el futbol no es la excepción, pues en la Liga MX son varios los casos de futbolistas que siguieron los pasos de sus padres dentro de las canchas.

Algunos incluso comparten los mismos colores, como el caso de José Alves, "El Lobo Solitario, y su hijo Luis Roberto Alves, "Zague", quienes, en distinta época, hicieron historia con el América.

O lo que intentará hacer Santiago Giménez, quien comienza a dar sus primeros pasos con Cruz Azul, equipo del que su papá, el "Chaco" Giménez, es una leyenda.

Recuerdan a su héroe

El Día del Padre, que se celebró el pasado domingo en medio de la pandemia, sirvió para que figuras del deporte fueran recordados por sus hijos y familiares.

Amaury Vergara, presidente del Club Guadalajara, recordó a su padre Jorge Vergara (QEPD).

"Lo alto fue siempre lo suyo, volar era su pasión y me la transmitió viajando por el mundo, de su mano aprendí que tengo mis propias alas y que debo confiar en ellas, que no existen sueños imposibles", fue parte del mensaje que escribió Vergara Zatarain.

Además, Fabiano Benítez, recordó a su padre Christian, ex delantero del América, y quien cumpliría años el mes próximo con un mensaje en su Instagram.

"Claro que siento nostalgia venirte a visitar y poderte decir cosas que me gustaría haberte dicho en persona papá. No me dijo cómo tenía que vivir sino que me ha dejado vivir viendo su ejemplo. Gracias por tu vida, te amó papá".