Heredan el talento

En el mundo hay muchísima gente que al nal se dedica a lo mismo que sus papás. Hay familias donde todos estudiaron medicina y otras donde todos se dedican al periodismo. Y así como hay ciertas cosas que se aprenden, es cierto que mucho parece que se hereda. El talento no e actuación y/o el modelaje no es nada nuevo. Aquí veremos a algunas estrellas de la nueva generación con papás igual de talentosos.

Zoë Kravitz

modelo es hija del rockero Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet. Actualmente es una de las protagonistas de la popular serie Big little lies, además de ser una de las nuevas embajadoras de YSL Beauty, marca con la cual trabajó para sacar una colección de labiales que estarán pronto a la venta. Zoë, de 30 años, además es hijastra de Jason Momoa: su mamá y él contrajeron matrimonio hace un par de años. No cabe duda que tener unos papás tan cerca del espectáculo puede ser una ventaja, pero Zoë Kravitz ha demostrado que no sólo por llamarse Kravitz se volvió famosa. Es incuestionable que sus actuaciones la han llevado a ser ahora protagonista y no sólo una actriz secundaria, y ojalá la sigamos viendo en más cosas en un futuro cercano.

Margaret Qualley

Desde 2014 la actriz ha aparecido en pantalla, pero no fue hasta este año que su carrera despegó a lo grande gracias a la nueva película de Quentin Tarantino Había una vez... en Hollywood. La hija de Andie MacDowell y el exmodelo Paul Qualley se ha vuelto popular por su papel como Pussycat. Creciendo, ella en realidad se entrenó como bailarina, lo que la llevó a ser protagonista de la campaña para Kenzo de 2016, dirigida por Spike Jonze, donde sale haciendo una coreografía que se ve bastante difícil para alguien inexperto. Hablando en una entrevista con Vogue, dijo que una de las razones por las cuales no quería dedicarse de lleno a la actuación era porque su mamá era actriz y explicó que todos pasamos por un momento en el que no queremos volvernos nuestros padres. Sin embargo, desde hace algunos años tuvo algunos problemas de rodillas y caderas que le dicultaban moverse bien para el baile, y cuando vio a una mujer en silla de ruedas por lesiones de su clase, se dio cuenta que en realidad ya no lo disfrutaba, por lo que renunció al baile para ahora sí entrar de lleno en la actuación.

Maya Hawke

A sus escasos 17 años, Damian Hurley acaba de hacer su primer gran debut como modelo para la famosa marca de maquillaje Pat McGrath. El hijo de la modelo y actriz Elizabeth Hurley y Steve Bing (quien no quiso reconocer su paternidad por varios años) es la viva imagen de su mamá, y como ella, también quiere perseguir la carrera en modelaje. En las fotos de la campaña se puede ver a Damian con un maquillaje perfecto y una melenota café. Muchos medios de comunicación ingleses han criticado al adolescente, armando que su éxito sólo es gracias a que es idéntico a su madre, pero sea como sea, es innegable su gran atractivo físico. También ha actuado al lado de Elizabeth en la serie de E! The royals, como el príncipe Hansel von Liechtenstein, aunque no es un papel recurrente.

Hailey Baldwin Bieber

Cuando rmó con Ford Models, una de las agencias de modelaje más importantes de la industria. Ese mismo año hizo su debut en pasarelas y desde entonces no ha parado: ha sido fotograada para Vogue en las ediciones de Estados Unidos y Corea, i-D, L´Ociel, entre otras; ha sido la imagen de Tommy Hilger para la pasarela y las campañas publicitarias, y también ha sido parte de la campaña de Ralph Lauren y H&M; y además ha deslado para varias de las marcas más importantes como Prabal Gurung, Karl Lagerfeld, Moschino, Dolce & Gabbana y Elie Saab. Por el momento, no parece que tenga ninguna aspiración de seguir por el camino de la actuación como su papá, pero aún es bastante joven y le queda toda una vida por delante, así que ya veremos después.