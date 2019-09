Hereda fortuna de su padre

Ciudad de México

Camilo Blanes, hijo del fallecido Camilo Sesto, es el heredero universal de la fortuna del intérprete, reportó El País.

El último testamento del cantante valida la decisión del cantante; además, el documento fue aprobado por el administrador, Cristóbal Huete.

Blanes, de 36 años, recibirá ocho millones de euros, tres casas, una asociación de compraventa de inmuebles valuada en 800 mil euros y los derechos de las canciones que escribió su padre, que generan aproximadamente 200 mil euros por semestre.

EL TESTAMENTO

La lectura del testamento se hará el próximo 30 de septiembre y, si no existe un testamento posterior al que guarda el administrador, todo recaerá en manos del hijo del cantante de Alcoy. De ser así, se confirmaría que Cristóbal Huete no ha ocultado bienes a la familia del artista, algo de lo que le acusan el propio Camilo Blanes y su madre, Lourdes Ornelas. "Cuando se abra el testamento se verá la verdad. Las cuentas de sus sociedades están muy claras. He sido honesto y honrado", declaró el administrador.

Camilo Blanes nació en México y allí vivió durante muchos años con su madre, fan de Camilo Sesto. Durante su infancia y adolescencia residió con su padre en España, que incluso se apartó de la música durante un lustro para dedicarse a él. Más adelante, Blanes regresó a México, donde a menudo se quejó de que el cantante le había impedido establecer una mejor relación con su madre. Con el paso de los años, él mismo dio a entender en más de una ocasión que el vínculo con su padre estaba más cerca de la admiración que de la cercanía y el afecto.