Hereda Derechos Humanos 2 mil quejas sin resolver

"El reto es darle un rostro nuevo a la comisión". Olivia Lemus, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado.

La Comisión de los Derechos Humanos en el Estado (CODHET) heredó un total 2 mil 15 quejas sin resolver, expedientes que datan del 2012 a la fecha.

Olivia Lemus, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado, comentó que es lamentable el rezago y que se haya generado desconfianza entre los ciudadanos.

"La comisión se volvió un organismo que en vez de proteger los derechos humanos del ciudadano, se convirtió en alguien que estaba violando los derechos humanos del ciudadano porque estaba confianza en un organismo que vela este tipo de situaciones y que están dilatando la respuesta a su procedimiento", dijo.

En los cinco meses que recibió la CODHET, ya se han resuelto mil quejas resueltas, lo que habla de voluntad para hacer las cosas, recalcó.

"Ha habido resoluciones que al ciudadano no le han gustado y obviamente ellos tienen su recurso y pueden comparecer ante la comisión nacional de los derechos humanos, anteponer el recurso pero es un recurso que no está en mis manos, ya que si el procedimiento heredado no tiene materia o sustento nosotros no podemos inventar actuaciones", expresó.

Recalcó que ahora el reto es regresar la confianza a la ciudadanía, sobre todo de los que habían confiado y que no recibieron respuesta ante sus quejas.