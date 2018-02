Helicóptero le arranca pierna a su hija. Pide ayuda a Peña Nieto

Cd. de México.- A la hija de Leonardo González Flores le arrancó la pierna el helicóptero militar que ayer, cerca de las 22:15 horas, se desplomó en Jamiltepec, Oaxaca.



El accidente que se dio por una nube de polvo -según la Secretaría de la Defensa Nacional- le cambió desde anoche la vida a esta familia que, como la de los otros 13 muertos y 16 lesionados en la zona, ya contaban con problemas económicos.



"Necesito ayuda porque mi hija perdió una pierna", narró en un video González Flores en el que pide ayuda al Gobernador Alejandro Murat y al Presidente Enrique Peña Nieto.



"Mis otras hijas están malas de sus pies y mi esposa también está enferma allá en Jamiltepec", continuó su narración sobre las dolencias que le preocupan.



Con desdicha, Leonardo González explicó que además de velar por su casa dañada tras el sismo de magnitud 7.2, tendrá que ver cómo mantener a su familia en esta situación.



"No sé que hacer. Por eso, le pido al señor Gobernador que me eche la mano", reiteró el lugareño.



"Soy una gente pobre, no tengo nada y no sé cómo hacerle".



Anoche, la tragedia en Oaxaca escaló a nivel nacional tras el mal aterrizaje del helicóptero en el que viajaban el Gobernador de Oaxaca y el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, así como otros funcionarios estatales.