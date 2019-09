Héctor Suárez Gomíz agradece cariño de la gente para su padre

CIUDAD DE MÉXICO.- Héctor Suárez este lunes entró al quirófano para ser operado de la vejiga y la próstata por lo que personas que ni siquiera conoce han hecho saber a su hijo, Héctor Suárez Gomís, su solidaridad, rezos y muestras de cariño y admiración hacia su padre.

El Pelón Gomís no quiso dejar pasar este hecho y en su cuenta de Instagram agradeció el apoyo y palabras sinceras que ha recibido sobre el delicado estado de salud del actor de "Lagunilla mi barrio" y "El mil usos", quien en los últimos meses lo han alejado de los reflectores.

En una imagen donde están los dos muy sonrientes, Gomís escribió el estar muy conmovido por todas la bendiciones y rezos que su padre está provocando para que todo salga bien y hasta recordó una anécdota que le pasó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

"Caminaba hacia la banda para recoger mi maleta y varios trabajadores se acercaron a saludarme y a decirme que el lunes 2 de septiembre iban a estar rezando por la salud de mi papá. Les agradecí la muestra de cariño con un fuerte apretón de manos y con un nudo en la garganta recogí mi maleta y salí rumbo a mi casa después de un año de no venir a la CDMX", escribió.

También contó que fue al estar en el supermercado, donde habitualmente hacía sus compras, la gente al verlo lo saludaba y le decían que hoy iban a estar orando por la salud de su padre, hecho que él mismo no sabe cómo agradecer por tanto amor gratis que en estos momentos está recibiendo la familia.

"Durante el fin de semana he recibido decenas de mensajes en mis redes sociales y la gente me escribe para mandarle bendiciones a mi papá y todos se despiden diciéndome que el lunes estarán pidiendo por él. ¿Cómo agradecer tantas manifestaciones de amor por parte de gente que te quiere sin haber hecho tú nada para merecerlo? Recibir amor gratis es sin duda una de las cosas más hermosas que he vivido", se preguntó.

Confió que hoy estará informando al público que la operación fue un éxito y que muy pronto el creador de personajes como el "No hay", "El negro Tomás", "El Flanagan", "Doña Soila", entre otros más, estará riéndose con todos.

"Sé que voy a escribir en mis redes sociales que todo salió bien y que la cirugía fue un éxito. Sé que voy a besar y abrazar a mi papá durante muchos años más. ¡Así será!".