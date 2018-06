Héctor Herrera reconoce que pensó en lo peor

Ekaterimburgo, Rusia.

El "Zorrillo" reconoció que los jugadores tricolores la pasaron mal mientras se definía el duelo que disputaban ante Suecia, a la par también del choque entre Corea del Sur y Alemania.



"Pasa lo peor, en ese momento empiezas a pensar todo lo peor y quedar fuera, pero gracias a Dios se dieron los resultados y lo hicimos bien, eso nos dio el colchón para cometer un error como el de hoy. No nos puede volver a pasar.



"Por lo que habíamos hecho en los últimos partidos no era justo quedar fuera con dos victorias, siendo que en otros grupos pasaban con un punto más. Sabíamos que sería un grupo muy difícil y no podíamos dar ventajas y lo sufrimos ahora. Esperamos aprender de esta derrota", sentenció Héctor Herrera.