Héctor Herrera abandonará la concentración de la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO

"Jesús está siendo monitoreado. Lo vamos analizando desde el mismo sábado una vez terminado el juego con Corea. Esperaremos al día de mañana, pero en ningún caso correremos algún tipo de riesgo con ningún futbolista", mencionó el argentino. Corona jugó durante 57 minutos en el partido ante Corea del Sur, sin tener una gran actuación.

En el caso de Herrera, el técnico consideró que no tiene caso que siga en Austria. "Sobre Héctor, evaluaremos si está o no. Es una realidad que se puede ir. No tiene sentido que siga aquí".

También está el caso de Jonathan Dos Santos, que no pudo jugar en el primer partido por dolencias, Martino no lo arriesgará si no está al 100 por ciento.