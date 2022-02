Héctor Calero, de la liga de ascenso a liga de Portugal

Calero disputó su quinto enfrentamiento en las filas del Gil Vicente. Hasta hoy, no había tenido suerte en su aventura europea. Desde que llegó al club luso, no fue convocado durante nueve enfrentamientos, en otros siete no fue considerado y sólo cuatro ocasiones tuvo minutos para un total de 34 antes del duelo frente al Belenenses.

En esta quinta oportunidad, Calero al fin tuvo su gran oportunidad. Entró al once titular por primera vez y no falló a la confianza de su entrenador.

Su acierto fue vital para que el Gil Vicente comenzara su camino hacia el triunfo. El gol cayó a 20 minutos del final con un zurdazo desde el punto penalti.

Elder Santana firmó el segundo tanto del Gil Vicente, que ganó 2-0 al último clasificado de la Liga de Portugal.