Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, da positivo a Covid-19

CHILPANCINGO, Gro. – El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, anunció públicamente que resultó positivo a la prueba de covid-19.

Asimismo, pidió a la población que se cuide, porque la entidad se encuentra en un momento difícil en el contexto de la pandemia.

A través de un video difundido esta mañana en sus redes sociales, el mandatario frente a una cámara, sin portar cubre bocas y en un despacho privado, expresó:

"Yo mismo pensé que no me iba a tocar a mí, pero ya me tocó y voy a cuidarme. Estoy bien, con algunos malestares, nada grave. No estoy en crisis y voy a estar atento de lo que pase en el estado", indicó.

Tengo una información muy importante que compartir con ustedes, les informo que la prueba que me practiqué del COVID19 ha resultado positiva. pic.twitter.com/bnwVrYzDj9 — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) June 9, 2020

Astudillo comentó que a partir de una serie de síntomas decidió someterse por segunda ocasión a la prueba de covid-19 y los resultados fueron positivos.

Por ello, anunció que seguirá una serie de recomendaciones médicas, entre ellas el no salir de casa, pero dijo que estará al pendiente de lo que suceda en la entidad a través de mecanismos virtuales.

"Estaré pendiente de todos los avances para enfrentar esta dura pandemia que es una realidad, y por supuesto, mi comentario es que cuiden a su familia, a los suyos, a los adultos porque estamos en un momento todavía difícil", expresó el gobernador.

A pesar de las recomendaciones de autoridades federales para respetar la cuarentena, el gobernador Astudillo y su esposa, Mercedes Calvo Elizundia, se caracterizaron por fomentar la movilidad al realizar giras en diferentes regiones de la entidad donde se trasladaban en aeronaves privadas y vehículos oficiales para promocionar varios programas, entre ellos el de los comedores comunitarios que opera el Ejército y la marina en Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo y Tlapa.

También, durante este periodo de la pandemia, el gobernador ha organizado eventos públicos en la residencia oficial Casa Guerrero para entregar despensas y promover el perifoneo a través de brigadas de pepenadores en Chilpancingo.

En dos ocasiones, Astudillo viajó a Chilapa para inaugurar un hospital reconvertido que opera el Ejército, pero sigue sin funcionar. También realizó encuentros abiertos con funcionarios del gabinete en la capital del estado.

Incluso, a mediados de mayo, Proceso informó que al menos cinco escoltas de la esposa del gobernador resultaron positivos en la prueba del covid-19 y fueron separados del cargo.

Hasta el momento, se desconoce si están contagiados otros colaboradores del mandatario que lo acompañaban constantemente a las giras y reuniones en Casa Guerrero, entre ellos el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos.

Astudillo es el cuarto gobernador del país en hacer público que dio positivo a covid-19. El primero de ellos fue Omar Fayad, de Hidalgo, seguido por los de Querétaro y Tabasco, Francisco Domínguez y Adán Augusto López, respectivamente. Los tres ya fueron dados de alta.