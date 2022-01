Hecha para el cine

A Dakota la etiquetaron como sex symbol cuando protagonizó en cine las historias de 50 Sombras de Grey, pero su carrera ha sido tan variada y ecléctica que dice que eso fue sólo una parte de su deseo por explorar personalidades ajenas, muy distintas a ella, en distintos papeles.

En 12 años ha hecho más de 30 películas, siendo de las más recientes La Hija Oscura, dirigida por Maggie Gyllenhaal y donde interpretó a Nina.

Ayer y antier presentó en el Festival de Cine de Sundance las dos películas con las que debutó como productora, Cha Cha Real Smooth, de Cooper Raiff, y Am I OK?, de Tig Notaro y Stephanie Allynne. Además, en ambas coestelariza: en la primera encarna a Domino, y en la segunda, a Lucy.

"El año pasado vivimos una parte de la pandemia con un conocimiento de causa más profundo. Aprendimos que teníamos que continuar y yo hice cuatro películas, lo cual no imaginaba. Mi compañía productora nació en 2019, pero por la pandemia aplazamos los proyectos por dos años.

"Y continuar con este proceso de búsqueda de proyectos, de conversación con los directores, de construcción de los personajes, es mi mayor pasión profesional. A veces me excedo en el ímpetu, pero no creo que nada de eso sea malo", señaló la texana, de 32 años.

Con su compañía, Tea Times Pictures, la hija de Melanie Griffith y Don Johnson, y pareja del cantante de Coldplay, Chris Martin, acaba de rodar Persuasion, basada en la novela de Jane Austen y que coprotagoniza con Henry Golding y Suki Waterhouse. Además, acaba de firmar para actuar con Sean Penn en el drama de Christy Hall Daddio.

"Siempre que estoy en un rodaje paso malos momentos porque me exijo demasiado, y es difícil para mí no sentir que pude dar más. No sé si tenga que ver con la formación que tuve en casa, pero soy muy perfeccionista y quiero que todo salga extremadamente bien.

"Tengo esta imperiosa necesidad de controlar muchísimos aspectos, no sólo lo que me toca, y sé que eso a veces puede ser un poco complicado, pero me gusta y me ha llevado a crecer, a desear mejorar y a ofrecer un mejor trabajo", manifestó la actriz.

Y aunque ya dirigió el videoclip musical de Coldplay "Cry Cry Cry" en 2020, consideró que todavía le falta tiempo para realizar su primer largometraje.

"Sí quiero, pero aún no tengo el proyecto que me haga pensar que debo meterme en todo eso", espetó.

Dakora, también nieta de la actriz Tippi Hedren, comentó que en los últimos meses se ha dedicado a ver películas y documentales como pocas veces lo había hecho, con tiempo incluso para repetirlos, y quedó fascinada con trabajos como C'mon C'mon, de Mike Mills; Fue la Mano de Dios, de Paolo Sorrentino, y varios de Michel Gondry, con quien salió a cenar la semana pasada.

ASÍ LO DIJO

"He aprendido que la gente quiere sentirse desafiada con personajes que no sean predecibles y ofrezcan un mundo de posibilidades. No soy de esas personas que asumen que una historia será exitosa por el nombre de alguien; siento que el personaje lo es todo, y si sabes construirlo, ganas mucho y das mucho".

"Pasan cosas extrañas en los rodajes: a veces terminas, te vas a tu hotel y estás sola y no hay nada más. Y también que puedes rodar, haces una familia, comes y convives y encuentras amigos para toda la vida. Haces una conexión invaluable".