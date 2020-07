Si la afición de Rayados cree que no está para partidos importantes, Hugo González tiene otros datos.

"He escuchado esos comentarios, que no estoy para partidos importantes, pero a lo largo de mi carrera he demostrado que es todo lo contrario.

"He estado en Finales, he ganado más Finales de las que he perdido, así que por esa parte no me preocupa para nada", apuntó ayer González en conferencia de prensa vía Zoom.

A lo largo de su carrera, con América, Rayados y Necaxa, ha estado en 11 duelos por un título, de los cuales ha ganado seis y perdido cinco.

Pero si se toman en cuenta las Finales en las que Hugo estuvo en la cancha, el saldo no es tan favorable como lo menciona, pues de cinco, ganó dos y perdió tres.

Eso sí, contra los Tigres su saldo es parejo, pues antes de perder con Rayados la Final Regia en el Apertura 2017, con el América le ganó a los felinos la Concachampions 2015-16.

Y su otra Final ganada fue precisamente a los Rayados, en su primer partido con el Necaxa, tras el intercambio de porteros con Marcelo Barovero, al imponerse en la Supercopa MX 2017-18.

En el horizonte se asoma una nueva Final, la de la Copa MX ante Xolos, del 16 y 23 de septiembre, en la que el destino lo podría poner frente a Jonathan Orozco, un portero idolatrado por la afición rayada, algo que Hugo espera lograr también a base de títulos.