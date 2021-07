HBO Max llega a México

Las temporadas completas de series clásicas como "Friends" (así como su episodio especial "The reunion"), "Gossip Girl" (y su reboot) y "Sex and the city", entre otras, formarán parte del catálogo de la nueva plataforma HBO Max.

Programada para llegar a 39 territorios de América Latina y el Caribe el próximo 29 de junio, la aplicación reunirá contenido de HBO, DC Warner Bros y Cartoon Network, entre otros, compartieron los ejecutivos de la plataforma durante la presentación oficial, realizada esta mañana de forma virtual.