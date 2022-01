HBO lidera nominaciones al GLAAD por representación de LGBTQ

HBO y HBO Max son los principales contendientes para los Premios GLAAD, con 19 nominaciones en conjunto, en su mayoría para series de TV como "Hacks", "The Other Two" y "The Sex Lives of College Girls".

Las películas nominadas incluyen "Eternals" de Walt Disney Studios Motion Pictures, "Everybody´s Talking About Jamie" ("Todos hablan de Jamie") de Amazon Studios, "The Mitchells vs. the Machines" (" La familia Mitchell vs. las máquinas") de Netflix, "tick, tick... BOOM!" de Netflix y "West Side Story" ("Amor sin barreras") de Walt Disney Studios Motion Pictures.

Netflix obtuvo 17 candidaturas, Hulu siete, y ABC, MSNBC y Peacock cuatro cada una. En los apartados en español, Univision y Telemundo recibieron dos nominaciones cada cual.

De los 30 programas de TV nominados en tres categorías — mejor serie de comedia, mejor serie de drama y mejor serie nueva — 18 incluyeron personajes transgénero o no binarios, entre ellos "Pose", "9-1-1: Lone Star", "Good Trouble", "Grey´s Anatomy", "The L Word: Generation Q", "Star Trek: Discovery" y "The Sex Lives of College Girls".

GLAAD señaló que la representación se produjo en un año en que aumentó la violencia contra las personas transgénero y los legisladores de Estados Unidos presentaron una serie de proyectos de ley que intentan impedir que los jóvenes transgénero participen en deportes y tengan acceso a asistencia médica.

En los apartados de música, los artistas nominados incluyen a Lil Nas X, Halsey, Arlo Parks, Japanese Breakfast, Kaytranada, Demi Lovato, Mykki Blanco y BROCKHAMPTON. Entre los ganadores de premios especiales están la campeona de "Jeopardy!" Amy Schneider y "The Laverne Cox Show".

El año pasado, Netflix fue el principal contendiente con 26 nominaciones. La lista de este año incluye 246 nominados en 30 categorías, frente a los 198 nominados en 28 categorías del año pasado.