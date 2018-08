viviana.cervantes@elmanana.com

El próximo 28 de agosto se celebrará a nivel internacional el Día de los Abuelitos y en Reynosa, existen por lo menos 70 de ellos viviendo en el asilo municipal, para incentivar su festejo se les colocaron carteles donde piden algún regalo como parte de la campaña "Haz feliz a un abuelito", entre las peticiones están bolsas de alimentos fritos, sodas, zapatos, perfumes, bolsas y artículos de higiene personal.

El coordinador del inmueble Roberto Guerrero explicó que la idea surge como una muestra de solidaridad."Lo que los abuelitos están pidiendo son cosas que quizá para nosotros no tienen ningún valor pero que para ellos representan un todo, hablamos de libros para colorear, golosinas algunos quieren ropa que les recuerda algún momento de sus vidas y hemos tratado de hacer viral esta campaña para que en su día la pasen bien, felices y que se les olviden sus malestares".

Quienes viven en el inmueble ubicado en el Libramiento Luis Echeverria son en muchas ocasiones abandonados por sus familiares en hospitales, indigentes, personas de bajos recursos que carecen de sustento o de otros estados que nadie ha reclamado."Tenemos ahorita 35 mujeres y 35 hombres de entre 66 años hasta los 94 y 95 que son los más grandes, tenemos personas que hemos canalizado de parte de vecinos quienes los apoyan luego de varios meses de darles comida y que se dan cuenta que ellos requiere medicamento, terapias, aquí tenemos de todo".

Por semana el personal del asilo utiliza hasta mil 500 pañales, por lo que Guerrero considera estos productos y los artículos de limpieza ó aseo personal como los de mayor urgencia "Las puertas están abiertas para cualquier público desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde el único requisito es tener el ánimo, ganas de visitar a los abuelitos y llegar con algún detalle, sus regalos pueden irlos trayendo y nosotros los vamos a repartir ese día".

El tiempo es el mejor regalo...

Y aunque la lista de regalos está conformada por cosas materiales, quienes viven en la casa hogar consideran que la mejor manera de celebrar su día es tener compañía, así lo menciona Fernando. "Con que vengan a verme y a platicar conmigo es suficiente, tenemos muchas historias y nos gusta contarlas, también podemos ayudarles en sus problemas a darles un consejo".

"Es imposible no enamorarse"

Tras la pérdida de su madre, Rosa Isela optó por visitar el asilo por primera vez, en su llegada se encontró con salas de estar, recamaras y pasillos con grandes sonrisas de adultos mayores que se sorprendieron al verla."Di una vuelta rápida por el lugar y me encontré con Maria, ella y los demás me roban el corazón, ahorita tuve la oportunidad de platicar, de escucharla un par de minutos y prometí que por lo menos una vez por semana vendré a visitarlos".

El carisma y los gestos de los adultos mayores que esperan recibir amor de quienes lo visitan también contagió a Laura."Es imposible no enamorarse de estas personas, da tristeza saber que algunos de ellos tienen hijos que no vienen a verlos, que otros perdieron el conocimiento y que sus seres queridos no los buscan, yo por eso vengo, porque los quiero como si fueran propios".

LA LISTA de obsequios es variada