Hay una afición en los medios por los números redondos: López-Gatell sobre los 200 mil muertos por covid-19

"Lo digo con base en la experiencia, porque lo vemos: cuando llegamos a 30 mil lo pusieron, cuando llegamos a 50 mil lo pusieron, cuando llegamos a 100 lo pusieron, no sería de extrañar que a 200 mil. Parece que hay una afición por los números redondos cada vez que se completa una cifra les gusta ponerlo", expuso el funcionario durante la conferencia en Palacio Nacional para informar sobre el estado de la pandemia.

"Pienso que en ese sentido esa obsesión atiende a varias razones, desde luego, la posibilidad de tener más ganancias, aumentar la rentabilidad de los periódicos, que suban las acciones, en fin, el aspecto comercial.

"Pero también el otro elemento es el usar el duelo, el dolor, la tristeza de las personas y las familias que lamentablemente han sufrido la enfermedad o han padecido una enfermedad grave, han tenido momentos de angustia, de dolor, de desolación o que han perdido a familiares y han tratado de apropiárselo. Pareciera como que fueran sus representantes", comentó.

Dijo no estar seguro de que 200 mil familias le hayan conferido esta capacidad de representación a estos medios y a sus accionistas; "a sus propietarios que, como ha señalado el presidente, representan precisamente diversos grupos de interés económico, político que están en contra de los cambios que están ocurriendo en esta etapa del gobierno", aseveró.

En su intervención sobre el tema reiteró los problemas que dejaron los gobiernos pasados en el Sistema Nacional de Salud Pública (SNSP), por lo que es imperioso crear uno gratuito, público y de cobertura universal.

Estas 200 mil personas que lamentablemente han perdido la vida en México tienen, en su mayoría, 87 por ciento, tienen una enfermedad crónica, al menos una, y muchas de ellas tienen dos o tres o cuatro, además de la edad, por supuesto, que es otro de los determinantes, detalló López-Gatell.

"Y también es importante no perder de vista, y esta es la tercera gran lección aprendida, también la hemos destacado, no hemos visto que estos medios que hablan en primeras planas de 200 mil o 100 mil, etcétera, número de muertes expliquen este otro elemento, que es la desigualdad social", indicó.

Reiteró que también se distorsionó la declaración que formuló sobre la "cifra catastrófica" de muertos.

"Cuando usé esa frase –desde luego fue distorsionada– me refería específicamente a una proyección técnica que hicimos para la situación en donde pudiera ocurrir lo que evitamos, que es la sobresaturación de los hospitales y su colapso con un horizonte de tiempo específico. Y esto lo tenemos documentado porque la predicción la hicimos en marzo y el horizonte de tiempo era hasta julio.

"Y en esa proyección nuestro tema de trabajo era la ocupación hospitalaria. Cuando usé esa frase en esta conferencia, hablé del escenario con la característica de catastrófico que hubiera sido que se saturaran los hospitales", apuntó.

"El tema de la mortalidad lo comenté como obviamente parte del ejercicio y mencioné con absoluta transparencia el número de personas fallecidas que correspondía a ese escenario, pero después estos medios se han obsesionado con la idea, pareciera que no les parece una catástrofe que la gente sufra, desde luego que la gente muera y entonces se han obsesionado para poner un contraste como de que esa es la expectativa de lo que debió haber pasado", añadió López-Gatell.

Reapertura educativaEl subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud anunció que recularon en su plan original y se pospondrá, momentáneamente la vacunación de los trabajadores de la educación, así como la reapertura del sistema educativo por la posibilidad de tener una tercera ola de contagios de SARS-CoV-2 causante de Covid-19.

"Noten en qué momento lo estamos diciendo, cuando llevamos seis semanas de reducción de la epidemia. No cuando está remergiendo. En este momento, para nosotros es una señal el hecho de que, en algunos países de la región, de Latinoamérica y Europa existe una reemergencia de la epidemia", resaltó en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19.

Además, dijo, no existe garantía de que en ningún país se tenga un control epidémico completo, a menos que en el mundo entero cese la epidemia y éstas no son sincrónicas, es decir, no ocurren al mismo tiempo en cada nación.

"Algunos van para arriba, otros van para abajo en la cantidad de casos, de contagios, de hospitalizaciones. Cada país va teniendo un ritmo. Algunos países, por la vecindad y por la movilidad tienen sincronía. Por ejemplo, la región del norte: Canadá, Estados Unidos y México han tenido cierto grado de sincronía, de cambios al mismo tiempo, con intensidades diferentes."

Por eso, insistió, prefirió el gobierno hacer una rectificación a su perspectiva original de avanzar más rápidamente en la cobertura de vacunación al personal educativo para destacar el cuidado de las zonas urbanas densas y una que es fundamental es la Megalópolis que son seis estados y la Ciudad de México.

"Funcionalmente, para fines de la epidemia, es como si fuera una sola zona, una entidad federativa. Vamos a concentrar esfuerzos para cubrir a esta zona metropolitana que es la que presenta la mayor densidad poblacional y, por lo tanto, el mayor riesgo de que pudiera ser el centro de reemergencia de una tercera ola. Si no ocurre una tercera ola, excelente, pero tenemos que estar preparados."

Asimismo, dijo que conforme han ido avanzando en el territorio de México privilegiaron que nadie que estuviera en desigualdad social se quedara sin ser vacunada.

"Recordamos que en las regiones lugares tenemos a las personas con la menor capacidad de acceso a los servicios sociales, incluyendo los de salud y esto representa un factor de vulnerabilidad social. En un momento dado, si una persona enferma en un área rural, la posibilidad de que la lleven a un hospital es mucho menor o es más complicada de toda la mecánica en lograrlo que en una ciudad", explicó.

Además, hay mayor distancia, el camino está en peores condiciones, no existen ambulancias y todas esas situaciones hacen más vulnerables a las personas que viven en el medio rural.

"Entonces preferimos no dejar atrás a nadie y vacunar en las zonas rurales y también avanzar en las zonas urbanas y en zonas donde hay gran abundancia de recursos, como Las Lomas, Polanco que corresponden a la alcaldía Miguel Hidalgo."

En ese sentido, indicó que, en las zonas dispersas, la velocidad de avance es naturalmente menor porque hay que desplazarse en el territorio, hay que desplazar a las personas, lograr que vayan al puesto de vacunación. En estas zonas y por estas condiciones se está aplicando la vacuna CanSino que solo es de una dosis.

"Conforme hemos ido avanzando en esto, hemos tenido un buen avance de cobertura en las zonas rurales, estamos en la posibilidad hoy de utilizar las vacunas que están en esta recarga, en estos compartimentos, la llegada, la asignación, el tránsito, la entrega para la vacunación y ahora lo vamos a poder hacer en ciudades."