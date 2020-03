Diego Alonso, técnico del Inter Miami, extraña al futbol y a sus dirigidos, pero aseguró que hoy hay un partido más importante en el mundo.

El timonel explicó en conferencia telefónica cómo sobrelleva el parón de la MLS por la pandemia del Covid-19.

"No he tenido la oportunidad de hablar con ningún entrenador de la MLS, sí he hablado con entrenadores de otros lugares y estamos todos en la misma situación, expectantes, extrañando nuestro trabajo, a nuestros futbolistas", contó Alonso.

"Pero sabiendo de que hay un partido mucho más importante en este momento, que es la salud de toda la sociedad".

El entrenador del club donde milita el mexicano Rodolfo Pizarro reconoció que será complicado volver a la competencia, sobre todo si se para más de un mes, porque se necesitaría una mini pretemporada para poner a punto físicamente a sus jugadores.

"Va a depender del parate que tengamos, si el parate es solamente de 2 semanas, rápidamente uno puede adelantar días y en 10-15 días uno puede estar en un estado medianamente óptimo", apuntó.

"Pero si el parate es por 3 meses, sí necesitas por lo menos 4 semanas para poder prepararte, todo va a depender del tiempo que nos lleve y del espacio que nos lleve para poder prepararse o poder jugar, lo que tenemos que hacer es intentar que los jugadores sigan entrenando, que no pierdan la forma abruptamente, porque por más que entrenen hay una pérdida de forma por el tipo de entrenamiento".