Hay "Tuca, para rato..." si él quiere

MONTERREY, NL.- En Tigres tienen la firme intención de que Ricardo Ferretti continúe en el banquillo, siempre y cuando él así lo decida.



Alejandro Rodríguez, presidente de los felinos, dijo que todos los días están en pláticas con el "Tuca" ante una posibilidad de extender su contrato.

Sin embargo, detalló que será decisión de Ferretti si quiere continuar o no en el equipo, al que llegó en 2010 en su tercera etapa.

El técnico brasileño tiene contrato con Tigres hasta junio de 2021.

"Todos los días estamos en pláticas. A mí no me ha dicho que se quiere retirar. No, absolutamente (su renovación dependa del título). 'Tuca' va a seguir, quiere seguir, nosotros queremos que siga.