Hay que ver por Tamaulipas: ´JR´. Aborda Gómez Leal el tema de su futuro cargo

Cd. Victoria, Tam.- Hace dos semanas, José Ramón Gómez Leal era uno de los candidatos de Morena con más posibilidades de ganar una alcaldía. El candidato a presidente de Reynosa no obtuvo la victoria, sin embargo 11 días después recibió una encomienda mayor: coordinador general del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en territorio tamaulipeco.

El de coordinaciones federales es uno de los proyectos puntales del candidato ganador de la elección presidencial. El objetivo, dijo el político tabasqueño, es ahorrar dinero bajando el pago de rentas, adelgazando las nóminas y desapareciendo el modelo de las delegaciones federales.

En Tamaulipas, el encargado de concretar este proyecto es José Ramón Gómez Leal, cuñado del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y una figura a seguir en el nuevo panorama político encabezado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

- ¿Cómo tomó el nombramiento de coordinador general del próximo gobierno federal en Tamaulipas?

Mucho compromiso, responsabilidad y trabajo. Estoy contento porque tendremos que hacer un mejor trabajo de lo que se está haciendo. Él (López Obrador) busca hacer todo lo posible para reducir el aparato burocrático y que pueda haber más inversión. De lo que se trata es menos politiquería y más trabajo.

- ¿Cómo funcionará la coordinación federal?

En lo general se va buscar cuáles delegaciones se pueden fusionar. Vamos a analizar una por una a partir de agosto, para ahorrarnos renta de edificios. Por otro lado, hay muchos delegados y luego tienen secretarios particulares, asistentes, secretarias, asesores, todo lo que se le llama el empleado de confianza del político, eso queremos que termine; se gasta mucho dinero y todo esto se va invertir mejor. Tenemos cinco meses para afinar el proyecto y en la implementación se puede modificar.

- ¿Usted despacharía en Reynosa o Ciudad Victoria?

En Victoria, allí estaría la oficina central y la idea es andar por todo el estado supervisando que los programas sí lleguen a las personas. Una queja generalizada es que se ponen trabas para los programas, que hay mucha burocracia; como en Tamaulipas el tema del campo y la pesca.

- En agosto viene el análisis serio. En estos días de julio ¿qué trabajo harán? ¿se irá de vacaciones?

No, se nos pidió que no vacaciones porque hay mucho por hacer, mucho por trabajar. Estamos trabajando en el encargo.

- ¿Los empleados de confianza que están ahora saldrían? ¿A partir de ahí comenzarían a reestructurar?

Vamos a comenzar a reestructurar a partir de ya, todo. Por ejemplo, tenemos que analizar cada delegación, cuántos empleados tiene, cuántos son de confianza, cuántos son de base. Vamos a comenzar a mandar propuestas a nuestro coordinador general Gabriel García y a los propios secretarios.

- ¿Cuál fue el ánimo de la reunión donde participó para coordinadores?

Muy contentos todos. Lo que ha estado diciendo nuestro próximo presidente son cosas que hemos escuchado. Por ejemplo, ya hay muchas leyes y no se trata de hacer ley por ley, se trata de que se apliquen bien. Sin embargo, las leyes que propone son importantes como la ley para que el presidente pueda ser juzgado o que exista el delito de compra y coacción del voto, que es algo que cada elección lo vivimos; a mí me tocó vivirlo en Reynosa.

- Ahora que menciona el tema de la elección en Reynosa ¿Cuál es el estatus de la impugnación? Ya con el nombramiento ¿Usted en qué posición queda?

Aquí nos estamos apoyando con el partido y yo acepté la impugnación porque se tiene que señalar y marcar lo que pasó. Yo tengo que darle la cara a más de 100 mil personas que confiaron en un servidor. Por otro lado, traigo esta responsabilidad que ya estamos trabajando en ella pero no está peleada una con otra.

- ¿Qué proyectos cree que son importantes para impulsar en el estado desde la Federación?

Tamaulipas tiene broncas básicas. ¿Cómo es posible que tengamos broncas de agua cuando hay suficiente agua? Ha pasado que las malas administraciones no han hecho bien su trabajo para tener una buena infraestructura. Yo invito a todos los gobiernos municipales a que apliquen bien su recurso, que no estén gastando en tonterías. Aquí en Reynosa se gastaron arriba de 13 ó 14 millones de pesos en conciertos y en cenas, comidas. Todo esto se tiene que eliminar e ir a donde hace falta. Por otro lado se debe trabajar las causas cerquita con la gente. Lamentablemente hay un programa de desarrollo social que es electorero, lo que han hecho esto programa es tener al pueblo contento con despensas. También por un lado cortaron el dinero a las escuelas públicas para que comiencen a pedir cuota y, por otro lado, sacan becas y te dicen: "te está dando el partido la beca, estás comprometido conmigo". Todo eso se tiene que quitar ya.

- Ya hay comentarios de que su nombramiento es para prepararlo para la próximas elecciones. ¿Qué opina?

Yo voy a trabajar mucho, que es algo que nos pidió el licenciado Andrés Manuel. Se va trabajar mucho y ya vendrán los tiempos donde el partido hará sus encuestas o lo que tenga que hacer. Por lo pronto yo estoy enfocado a esta responsabilidad y de dar respuesta. Tengo un compromiso conmigo de hacer bien las cosas. La corrupción ha afectado mucho México y yo no soy corrupto, no seré corrupto. Falta mucho tiempo para la elección próxima y no dudo que habrá muchos comentarios. Lo que me gustaría que dijeran el día de mañana: trabaja mucho este cuate y se acabó. Ya veremos qué pasa.

- El próximo presidente está mostrando un trato cordial con los gobernadores. ¿Cuál será su relación con el gobernador Cabeza de Vaca?

Igual, igual, de mucho respeto. Hay que ver por Tamaulipas y se acabó, así nada más. Yo soy tamaulipeco, quiero mucho a mi ciudad Reynosa y también al estado. Como lo acabo de decir: no soy corrupto y entonces todo lo que mande el gobierno federal que tengan mucha tranquilidad los tamaulipecos que va a estar en buenas manos y no vamos a pedir moches ni nada de esas cosas.

- ¿Ha recibido alguna instrucción para reunirse con el gobierno estatal?

La próxima semana se decidirá. (Ya se reunió) nuestro próximo presidente con los gobernadores. La semana que entra en México nos dirán el siguiente paso por parte nuestra.

- ¿Está dispuesto a una reunión con el gobierno estatal?

Hay que trabajar de la mano con los gobernadores y con los alcaldes también.

